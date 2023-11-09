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"Киевский торт" из четырех ингредиентов приготовить проще, чем купить в магазине

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой торт всегда получается
Такой торт всегда получается. Фото shuba.life

Ленивее рецепта вы не найдете!

Если вы или ваши родные — сладкоежки, то наверняка вы перепробовали невероятное множество разнообразных рецептов. И если вы готовили даже легендарный торт "Коровка", то сегодня предлагаем рецепт "Киевского торта".

Если вы думаете, что готовить его долго и дорого, Shuba вас убедит в обратном. Для торта по этому рецепту вам понадобиться только три основных ингредиента — готовое печенье из орехового безе, сгущенка и сливочное масло. Торт дополнить можно измельченными лесными орехами, арахисом или тертым шоколадом, а в крем для взрослого варианта можно добавить 1-2 столовых ложки коньяка. Быстрый "Киевский торт" собирается и застывает в форме, поэтому идеально, если она у вас разъемная. Если нет — подойдет любая, только чтобы верх был шире низа.

Как приготовить "Киевский торт"

Ингредиенты:

  • печенье безе — 400 г;
  • масло сливочное — 200 г;
  • сгущенное молоко — 440 г;
  • грецкие орехи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло и сгущенку выдержите при комнатной температуре около часа, чтобы масло стало мягким.
  2. На мягкое масло вылейте сгущенку и тщательно все перемешайте до однородного состояния. Если используете коньяк, добавьте его и размешайте.
  3. Форму для торта застелите пищевой полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы она свисала через край.
  4. Вниз выложите одним слоем целое печенье, заполните полости наломанными кусочками и вылейте половину крема.
  5. Наверх выложите второй слой печенья, заполняя все и залейте кремом, распределяя его.
  6. Торт накройте полиэтиленовым пакетом и руками равномерно утрамбуйте массу, отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Через указанное время достаньте торт и посыпьте измельченным печеньем или орехами.

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