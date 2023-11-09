Раз-два - и на столе: самая вкусная тыквенная каша готовится по этому рецепту
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Ее с удовольствием съедят даже те, кто тыкву не любит
Тыква — самое популярное блюдо осени. Мы готовим из нее крем-супы, разнообразную выпечку. Однако все же самым популярным блюдом все же является тыквенная каша.
Вместе с футблогером katarina_movchan рассказываем, как приготовить тыквенную кашу так, чтобы ее полюбили абсолютно все. Всего пара ингредиентов — и такую кашку будут просить не только взрослые члены вашей семьи, но и детки.
Как приготовить тыквенную кашу с пшеном
Ингредиенты:
- 1 л молока или нежирных сливок;
- 200 г пшена;
- 500 г тыквы;
- 50 г сливочного масла;
- 5 ст.л сахара;
- 1 ч.л. корицы (без горки);
- 50 г изюма.
Способ приготовления:
- Тыкву очищаем от семян и кожуры, нарезаем мелкими кубиками. Пшено промываем.
- Молоко выливаем в жароустойчивую посуду, туда же отправляем пшено и тыкву, доводим до кипения, добавляем сахар, корицу и сливочное масло. Все варим в течение 20 минут.
- В кашу добавляем изюм и все тщательно перемешиваем.
- Кастрюлю накрываем фольгой и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- Через указанное время достаем кастрюлю, перемешиваем, насыпаем по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!
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