Раз-два - и на столе: самая вкусная тыквенная каша готовится по этому рецепту

Ее с удовольствием съедят даже те, кто тыкву не любит

Тыква — самое популярное блюдо осени. Мы готовим из нее крем-супы, разнообразную выпечку. Однако все же самым популярным блюдом все же является тыквенная каша.

Вместе с футблогером katarina_movchan рассказываем, как приготовить тыквенную кашу так, чтобы ее полюбили абсолютно все. Всего пара ингредиентов — и такую кашку будут просить не только взрослые члены вашей семьи, но и детки.

Как приготовить тыквенную кашу с пшеном

Ингредиенты:

1 л молока или нежирных сливок;

200 г пшена;

500 г тыквы;

50 г сливочного масла;

5 ст.л сахара;

1 ч.л. корицы (без горки);

50 г изюма.

Способ приготовления:

Тыкву очищаем от семян и кожуры, нарезаем мелкими кубиками. Пшено промываем. Молоко выливаем в жароустойчивую посуду, туда же отправляем пшено и тыкву, доводим до кипения, добавляем сахар, корицу и сливочное масло. Все варим в течение 20 минут. В кашу добавляем изюм и все тщательно перемешиваем. Кастрюлю накрываем фольгой и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Через указанное время достаем кастрюлю, перемешиваем, насыпаем по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!

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