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Раз-два - и на столе: самая вкусная тыквенная каша готовится по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Тыквенную кашу будете готовить только так
Тыквенную кашу будете готовить только так. Фото 1000.menu

Ее с удовольствием съедят даже те, кто тыкву не любит

Тыква — самое популярное блюдо осени. Мы готовим из нее крем-супы, разнообразную выпечку. Однако все же самым популярным блюдом все же является тыквенная каша.

Вместе с футблогером katarina_movchan рассказываем, как приготовить тыквенную кашу так, чтобы ее полюбили абсолютно все. Всего пара ингредиентов — и такую кашку будут просить не только взрослые члены вашей семьи, но и детки.

Как приготовить тыквенную кашу с пшеном

Ингредиенты:

  • 1 л молока или нежирных сливок;
  • 200 г пшена;
  • 500 г тыквы;
  • 50 г сливочного масла;
  • 5 ст.л сахара;
  • 1 ч.л. корицы (без горки);
  • 50 г изюма.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очищаем от семян и кожуры, нарезаем мелкими кубиками. Пшено промываем.
  2. Молоко выливаем в жароустойчивую посуду, туда же отправляем пшено и тыкву, доводим до кипения, добавляем сахар, корицу и сливочное масло. Все варим в течение 20 минут.
  3. В кашу добавляем изюм и все тщательно перемешиваем.
  4. Кастрюлю накрываем фольгой и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
  5. Через указанное время достаем кастрюлю, перемешиваем, насыпаем по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!

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Теги:
#Рецепт #Тыква #Тыквенная каша #Готовим дома