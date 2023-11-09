Этот фантастический паштет будете готовить, пока есть тыква

Не рецепт, а палочка-выручалочка

Что может быть лучше для перекуса, чем простой в приготовлении, но вкусный паштет? Это блюдо готовят из мяса или печенки, грибов или овощей. Но сегодня мы приготовим паштет из… тыквы.

Нежное и пряное блюдо по рецепту Shuba отлично подойдет к столу в качестве закуски или полноценного блюда. Приготовить тыквенный паштет не составит большого труда. Вам просто нужно запечь тыкву, поджарить бекон с луком, все взбить с помощью блендера и запечь. Такой паштет точно покорит сердце каждого, кто его попробует.

Как приготовить тыквенный паштет

Ингредиенты на 4 порции:

тыква — 500 г;

бекон — 100 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

копченая паприка — 2 г;

мускатный орех молотый — 2 г;

масло подсолнечное — 20 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками. Выложите их в застеленную пергаментом форму, посолите и и запекайте 30 минут при температуре 180°C, после чего дайте остыть. Лук очистите, измельчите, а бекон нарежьте кубиками. Пассируйте до мягкости лук в нагретой сковороде с растительным маслом. Добавьте кубики бекона и жарьте, помешивая, 5-7 минут. В чашу блендера отправьте тыкву, лук с беконом, яйца, паприку, мускатный орех и взбейте блендером до однородного состояния. Полученную массу выложите в подготовленную форму, накройте фольгой и запекайте 30 минут при 180°C. Снимите фольгу и отправьте в духовку еще на 10 минут. Подавайте паштет к столу остывшим.

Подавайте такой тыквенный паштет с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!