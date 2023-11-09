Этот фантастический паштет будете готовить, пока есть тыква
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Не рецепт, а палочка-выручалочка
Что может быть лучше для перекуса, чем простой в приготовлении, но вкусный паштет? Это блюдо готовят из мяса или печенки, грибов или овощей. Но сегодня мы приготовим паштет из… тыквы.
Нежное и пряное блюдо по рецепту Shuba отлично подойдет к столу в качестве закуски или полноценного блюда. Приготовить тыквенный паштет не составит большого труда. Вам просто нужно запечь тыкву, поджарить бекон с луком, все взбить с помощью блендера и запечь. Такой паштет точно покорит сердце каждого, кто его попробует.
Как приготовить тыквенный паштет
Ингредиенты на 4 порции:
- тыква — 500 г;
- бекон — 100 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- копченая паприка — 2 г;
- мускатный орех молотый — 2 г;
- масло подсолнечное — 20 мл;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками. Выложите их в застеленную пергаментом форму, посолите и и запекайте 30 минут при температуре 180°C, после чего дайте остыть.
- Лук очистите, измельчите, а бекон нарежьте кубиками. Пассируйте до мягкости лук в нагретой сковороде с растительным маслом. Добавьте кубики бекона и жарьте, помешивая, 5-7 минут.
- В чашу блендера отправьте тыкву, лук с беконом, яйца, паприку, мускатный орех и взбейте блендером до однородного состояния.
- Полученную массу выложите в подготовленную форму, накройте фольгой и запекайте 30 минут при 180°C. Снимите фольгу и отправьте в духовку еще на 10 минут. Подавайте паштет к столу остывшим.
Подавайте такой тыквенный паштет с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!