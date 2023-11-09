Вкуснее и проще винегрета: элементарный салат из свеклы и консервированного горошка

Витаминное блюдо в преддверии зимы

Самые разнообразные салаты мы готовим часто. Что может быть проще, чем нарезать продукты, смешать, заправить майонезом и подать на стол? Большое количество салатов мы готовим из обычной свеклы: она полезна и невероятно вкусная.

Кто бы мог подумать, что салат со свеклой, консервированным горошком и плавленным сырком может быть невероятно вкусным? Только попробуйте приготовить такое блюдо по рецепту cook_julija_simonchuk — и вы ахнете от восторга. Такой простой в приготовлении салат заменит вам любимый винегрет и "Шубу".

Как приготовить салат из свеклы и горошка

Ингредиенты:

свекла красная – 1-2 шт.;

сырок плавленый – 2 шт.;

горошек консервированный – 150 гр;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль, перец, майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Красную свеклу отвариваем в подсоленной воде до готовности. Остужаем, чистим и режем мелкими кубиками. Плавленый сырок ненадолго отправляем в морозильную камеру. Когда он немного подмерзнет, режем также мелкими кубиками. Измельченную свеклу и сырок отправляем в глубокую посуду, туда же добавляем пропущенный через пресс чеснок и горошек. К салату добавляем соль, перец, заправляем майонезом, все тщательно перемешиваем и подаем на стол.

Рекомендуем также приготовить салат из свеклы и консервированной фасоли по рецепту "Телеграфа". Это блюдо покорит ваше сердце.