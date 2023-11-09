Три минуты - и гречка на столе: самый быстрый способ сварить кашу

Рецепт пригодится вам во время блэкаута

Несколько месяцев россия обстреливала украинскими объектами энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях электроэнергии ближайшей зимой и собирают рецепты блюд, которые можно приготовить очень быстро.

Именно таким рецептом мы вместе с Ukr.media сегодня с вами поделимся. Здесь важно только одно – соблюдать соотношение гречки и воды (1:2). Другие ингредиенты, соль и сливочное масло можно добавлять по своему усмотрению. Благодаря такому способу вы приготовите гречневую кашу всего за три минуты. При этом вкус гречки будет непревзойденным, а само блюдо останется таким же полезным. Такой способ приготовления рассыпчатой гречки вы оцените за простоту приготовления, а близкие – за вкус.

Как за три минуты приготовить вкусную гречку

Ингредиенты:

гречневая крупа;

вода;

соль;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Крупу переберите, 2-3 раза промойте водой. Отправьте в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1:2. Посолите и оставьте на ночь. Утром каша будет почти готова к употреблению. Вам нужно только поварить его буквально в течение 3-5 минут под крышкой на умеренном огне. Исключите, добавьте сливочное масло, подавайте к столу в качестве основного блюда или гарнира. Приятного аппетита!

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