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Три минуты - и гречка на столе: самый быстрый способ сварить кашу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Секретный способ вкусной рассыпчатой каши
Секретный способ вкусной рассыпчатой каши. Фото prostoway

Рецепт пригодится вам во время блэкаута

Несколько месяцев россия обстреливала украинскими объектами энергетической инфраструктуры. Поэтому украинцы продолжают задумываться о возможных отключениях электроэнергии ближайшей зимой и собирают рецепты блюд, которые можно приготовить очень быстро.

Именно таким рецептом мы вместе с Ukr.media сегодня с вами поделимся. Здесь важно только одно – соблюдать соотношение гречки и воды (1:2). Другие ингредиенты, соль и сливочное масло можно добавлять по своему усмотрению. Благодаря такому способу вы приготовите гречневую кашу всего за три минуты. При этом вкус гречки будет непревзойденным, а само блюдо останется таким же полезным. Такой способ приготовления рассыпчатой гречки вы оцените за простоту приготовления, а близкие – за вкус.

Как за три минуты приготовить вкусную гречку

Ингредиенты:

  • гречневая крупа;
  • вода;
  • соль;
  • сливочное масло.

Способ приготовления:

  1. Крупу переберите, 2-3 раза промойте водой. Отправьте в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1:2. Посолите и оставьте на ночь.
  2. Утром каша будет почти готова к употреблению. Вам нужно только поварить его буквально в течение 3-5 минут под крышкой на умеренном огне.
  3. Исключите, добавьте сливочное масло, подавайте к столу в качестве основного блюда или гарнира. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Гречка #Гречневая каша #Готовим дома