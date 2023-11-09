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Всего 20 минут времени и никакого теста: готовим фантастический пирог с мясом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы приготовите такой пирог без мороки с тестом
Вы приготовите такой пирог без мороки с тестом. Фото babusyni-retsepty

Все влюбятся в этот пирог с первого укуса

Пироги с самыми разными начинками любим мы все. Но что делать, если не хочется возиться с тестом?

Приготовить мясной пирог из батона, как это советуют сделать "Бабусині рецепти". Порадуйте своих близких необычным и сытным блюдом.

Как приготовить мясной пирог из батона

Ингредиенты:

  • батон белого хлеба – 1 шт.;
  • мясной фарш – 300 г;
  • лук – 1 шт.;
  • помидоры – 1 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • сир – 70 г;
  • зеленый лук и укроп, чеснок, соль, перец и зоря – по своему вкусу;
  • сливочное или подсолнечное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Овощи мелко нашинкуйте.
  2. На сливочном или подсолнечном масле пожарьте лук и выложите фарш. Немножко обжарьте, пока фарш не станет светлее. Туда же отправьте перец и помидоры. Обжарьте, посолите, поперчите по вкусу, добавьте тмин. Все перемешайте, немного протушите, выключите и дайте остыть.
  3. Зелень нашинкуйте, чеснок пропустите через пресс, сыр натрите на большой терке.
  4. Сложите фарш с овощами, зелень и сыр в большую миску и хорошо перемешайте.
  5. В батоне срежьте треть "шапочки", удалите мякоть таким образом, чтобы получился челнок. Именно в этот челнок и сложите всю начинку.
  6. Переложите батон на противень и запеките в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.

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Теги:
#Рецепт #Пирог #Фарш #Готовим дома