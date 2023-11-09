Всего 20 минут времени и никакого теста: готовим фантастический пирог с мясом
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Все влюбятся в этот пирог с первого укуса
Пироги с самыми разными начинками любим мы все. Но что делать, если не хочется возиться с тестом?
Приготовить мясной пирог из батона, как это советуют сделать "Бабусині рецепти". Порадуйте своих близких необычным и сытным блюдом.
Как приготовить мясной пирог из батона
Ингредиенты:
- батон белого хлеба – 1 шт.;
- мясной фарш – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- помидоры – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- сир – 70 г;
- зеленый лук и укроп, чеснок, соль, перец и зоря – по своему вкусу;
- сливочное или подсолнечное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Овощи мелко нашинкуйте.
- На сливочном или подсолнечном масле пожарьте лук и выложите фарш. Немножко обжарьте, пока фарш не станет светлее. Туда же отправьте перец и помидоры. Обжарьте, посолите, поперчите по вкусу, добавьте тмин. Все перемешайте, немного протушите, выключите и дайте остыть.
- Зелень нашинкуйте, чеснок пропустите через пресс, сыр натрите на большой терке.
- Сложите фарш с овощами, зелень и сыр в большую миску и хорошо перемешайте.
- В батоне срежьте треть "шапочки", удалите мякоть таким образом, чтобы получился челнок. Именно в этот челнок и сложите всю начинку.
- Переложите батон на противень и запеките в предварительно разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.
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