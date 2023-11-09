Укр

Рецепт мясного хлеба, с которым вы забудете даже о котлетах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкуснятина, в которую невозможно не влюбиться
Вкуснятина, в которую невозможно не влюбиться. Фото babusyni-retsepty

Просто, быстро и невероятно вкусно

Все мы любим вкусные, сочные котлеты. Однако даже они иногда надоедают. Чтобы разнообразить свое котлетное меню, предлагаем приготовить фантастический мясной хлеб.

Такое блюдо приготовить по рецепту "РБК-Украина" не составит большого труда. Такой хлеб покорит сердце каждого буквально с первого кусочка. Попробуйте — и вы влюбитесь в это блюдо.

Как приготовить мясной хлеб

Ингредиенты:

  • фарш — 1 кг;
  • сухой хлеб (крошка или панировочные сухари) — 80 г;
  • молоко — 120 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • кетчуп — 3 ст. л.;
  • кинза — небольшой пучок;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления:

  1. Луковицу чистим, мелко режем.
  2. Мелко шинкуем луковицу, обжариваем ее на сковороде с растительным маслом, добавив немного сахара.
  3. Зелень и чеснок также мелко нарезаем.
  4. Молоко смешиваем с сухим хлебом. Смешайте молоко с сухим хлебом (крошкой или панировочными сухарями).
  5. В фарш добавляем яйцо, жареный лук, хлеб с молоком, кетчуп, зелень и чеснок. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем.
  6. Форму смазываем растительным маслом и перекладываем в него фарш. Выпекаем мясной хлеб в разогретой до 190 градусов духовке в течение 45-50 минут.

Подавайте его с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Капуста #Фарш #Готовим дома #Мясной хлеб