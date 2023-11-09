Рецепт мясного хлеба, с которым вы забудете даже о котлетах
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Просто, быстро и невероятно вкусно
Все мы любим вкусные, сочные котлеты. Однако даже они иногда надоедают. Чтобы разнообразить свое котлетное меню, предлагаем приготовить фантастический мясной хлеб.
Такое блюдо приготовить по рецепту "РБК-Украина" не составит большого труда. Такой хлеб покорит сердце каждого буквально с первого кусочка. Попробуйте — и вы влюбитесь в это блюдо.
Как приготовить мясной хлеб
Ингредиенты:
- фарш — 1 кг;
- сухой хлеб (крошка или панировочные сухари) — 80 г;
- молоко — 120 мл;
- лук — 1 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- кетчуп — 3 ст. л.;
- кинза — небольшой пучок;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика
Способ приготовления:
- Луковицу чистим, мелко режем.
- Мелко шинкуем луковицу, обжариваем ее на сковороде с растительным маслом, добавив немного сахара.
- Зелень и чеснок также мелко нарезаем.
- Молоко смешиваем с сухим хлебом. Смешайте молоко с сухим хлебом (крошкой или панировочными сухарями).
- В фарш добавляем яйцо, жареный лук, хлеб с молоком, кетчуп, зелень и чеснок. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем.
- Форму смазываем растительным маслом и перекладываем в него фарш. Выпекаем мясной хлеб в разогретой до 190 градусов духовке в течение 45-50 минут.
Подавайте его с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!