Рецепт мясного хлеба, с которым вы забудете даже о котлетах

Просто, быстро и невероятно вкусно

Все мы любим вкусные, сочные котлеты. Однако даже они иногда надоедают. Чтобы разнообразить свое котлетное меню, предлагаем приготовить фантастический мясной хлеб.

Такое блюдо приготовить по рецепту "РБК-Украина" не составит большого труда. Такой хлеб покорит сердце каждого буквально с первого кусочка. Попробуйте — и вы влюбитесь в это блюдо.

Как приготовить мясной хлеб

Ингредиенты:

фарш — 1 кг;

сухой хлеб (крошка или панировочные сухари) — 80 г;

молоко — 120 мл;

лук — 1 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

кетчуп — 3 ст. л.;

кинза — небольшой пучок;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления:

Луковицу чистим, мелко режем. Мелко шинкуем луковицу, обжариваем ее на сковороде с растительным маслом, добавив немного сахара. Зелень и чеснок также мелко нарезаем. Молоко смешиваем с сухим хлебом. Смешайте молоко с сухим хлебом (крошкой или панировочными сухарями). В фарш добавляем яйцо, жареный лук, хлеб с молоком, кетчуп, зелень и чеснок. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем. Форму смазываем растительным маслом и перекладываем в него фарш. Выпекаем мясной хлеб в разогретой до 190 градусов духовке в течение 45-50 минут.

Подавайте его с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!