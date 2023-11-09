Как одним кочаном капусты сытно накормить всю семью: хитрый рецепт блюда

Экономный, но сытный ужин

Часто ломаете голову, что приготовить на ужин? Вкусная и сытная запеканка — то, что вам нужно. И если вы уже готовили даже "Ленивую жену", то рецепт капустной запеканки с фаршем — то, что вам нужно.

Рецепт Shuba выручит вас в случае, если в холодильнике только капуста и немного фарша. Изысканное блюдо просто готовить, оно с легкостью найдет отклик в сердцах и желудках близких.

Как приготовить капустную запеканку с фаршем

Ингредиенты на 4 порции:

мясной фарш — 400 г;

капуста белокочанная — 600 г;

яйца куриные — 2 шт.;

молоко — 150 мл

сыр твердый — 80 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

Нагрейте сковороду с 20 мл масла. Отправьте фарш, посолите, поперчите и помешивая жарьте 10 минут. Капусту тонко нашинкуйте, выложите в дуршлаг и облейте кипятком. Форму для запекания смажьте оставшимся растительным маслом, выложите ровным слоем половину капусты и посолите. Сверху разложите обжаренный фарш и накройте его остальной капустой. Яйца взбейте венчиком с молоком, солью и залейте будущую запеканку. Отправьте в разогретую до 180°C на 30 минут. Через указанное время достаньте ее из духовки, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут до румяной корочки.

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