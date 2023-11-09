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Как одним кочаном капусты сытно накормить всю семью: хитрый рецепт блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Изысканная запеканка из простых продуктов
Изысканная запеканка из простых продуктов. Фото shuba.life

Экономный, но сытный ужин

Часто ломаете голову, что приготовить на ужин? Вкусная и сытная запеканка — то, что вам нужно. И если вы уже готовили даже "Ленивую жену", то рецепт капустной запеканки с фаршем — то, что вам нужно.

Рецепт Shuba выручит вас в случае, если в холодильнике только капуста и немного фарша. Изысканное блюдо просто готовить, оно с легкостью найдет отклик в сердцах и желудках близких.

Как приготовить капустную запеканку с фаршем

Ингредиенты на 4 порции:

  • мясной фарш — 400 г;
  • капуста белокочанная — 600 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • молоко — 150 мл
  • сыр твердый — 80 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

  1. Нагрейте сковороду с 20 мл масла. Отправьте фарш, посолите, поперчите и помешивая жарьте 10 минут.
  2. Капусту тонко нашинкуйте, выложите в дуршлаг и облейте кипятком.
  3. Форму для запекания смажьте оставшимся растительным маслом, выложите ровным слоем половину капусты и посолите. Сверху разложите обжаренный фарш и накройте его остальной капустой.
  4. Яйца взбейте венчиком с молоком, солью и залейте будущую запеканку. Отправьте в разогретую до 180°C на 30 минут.
  5. Через указанное время достаньте ее из духовки, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут до румяной корочки.

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