Как одним кочаном капусты сытно накормить всю семью: хитрый рецепт блюда
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Экономный, но сытный ужин
Часто ломаете голову, что приготовить на ужин? Вкусная и сытная запеканка — то, что вам нужно. И если вы уже готовили даже "Ленивую жену", то рецепт капустной запеканки с фаршем — то, что вам нужно.
Рецепт Shuba выручит вас в случае, если в холодильнике только капуста и немного фарша. Изысканное блюдо просто готовить, оно с легкостью найдет отклик в сердцах и желудках близких.
Как приготовить капустную запеканку с фаршем
Ингредиенты на 4 порции:
- мясной фарш — 400 г;
- капуста белокочанная — 600 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- молоко — 150 мл
- сыр твердый — 80 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло подсолнечное — 40 мл.
Способ приготовления:
- Нагрейте сковороду с 20 мл масла. Отправьте фарш, посолите, поперчите и помешивая жарьте 10 минут.
- Капусту тонко нашинкуйте, выложите в дуршлаг и облейте кипятком.
- Форму для запекания смажьте оставшимся растительным маслом, выложите ровным слоем половину капусты и посолите. Сверху разложите обжаренный фарш и накройте его остальной капустой.
- Яйца взбейте венчиком с молоком, солью и залейте будущую запеканку. Отправьте в разогретую до 180°C на 30 минут.
- Через указанное время достаньте ее из духовки, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут до румяной корочки.
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