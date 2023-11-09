Всего три минуты - и намазка на столе: настолько вкусно, что готовьте сразу двойную порцию

Выручит в случае голода или когда гости на пороге

Трудно себе представить жизнь без самых разных намазок. Они способны украсить праздничный стол и утолить сильнейший голод. Мы готовим их из мяса или печени, грибов или овощей, даже из кисломолочного сыра.

Кажется, при всем разнообразии рецептов придумать что-нибудь новенькое, вкусное, сытное и простое в приготовлении уже невозможно. Но "Господинька" предлагает невероятный рецепт намазки с плавленым сыром. Буквально через пару минут вы приготовите не только вкусную, но и полезную намазку. Попробуйте – и такое блюдо будет в вашем холодильнике постоянно.

Как приготовить намазку с плавленым сырком

Ингредиенты:

плавленый сырок – 1 шт. (100 г);

вареные яйца – 2 шт.;

морковь средняя – 2 шт.;

чеснок – 1-2 зубка;

соль – по своему вкусу;

сметана или майонез – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Вареную морковь чистим, натираем в салатник. Туда же натираем плавленый сырок. Вареные яйца чистим, натираем до других ингредиентов. Чеснок чистим, пропускаем через пресс и добавляем в другие ингредиенты. Добавляем майонез или сметану, солим и тщательно перемешиваем.

Подавайте намазку с плавленым творожком вместе с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита, наслаждайтесь.