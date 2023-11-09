Всего три минуты - и намазка на столе: настолько вкусно, что готовьте сразу двойную порцию
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Выручит в случае голода или когда гости на пороге
Трудно себе представить жизнь без самых разных намазок. Они способны украсить праздничный стол и утолить сильнейший голод. Мы готовим их из мяса или печени, грибов или овощей, даже из кисломолочного сыра.
Кажется, при всем разнообразии рецептов придумать что-нибудь новенькое, вкусное, сытное и простое в приготовлении уже невозможно. Но "Господинька" предлагает невероятный рецепт намазки с плавленым сыром. Буквально через пару минут вы приготовите не только вкусную, но и полезную намазку. Попробуйте – и такое блюдо будет в вашем холодильнике постоянно.
Как приготовить намазку с плавленым сырком
Ингредиенты:
- плавленый сырок – 1 шт. (100 г);
- вареные яйца – 2 шт.;
- морковь средняя – 2 шт.;
- чеснок – 1-2 зубка;
- соль – по своему вкусу;
- сметана или майонез – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Вареную морковь чистим, натираем в салатник. Туда же натираем плавленый сырок.
- Вареные яйца чистим, натираем до других ингредиентов.
- Чеснок чистим, пропускаем через пресс и добавляем в другие ингредиенты.
- Добавляем майонез или сметану, солим и тщательно перемешиваем.
Подавайте намазку с плавленым творожком вместе с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита, наслаждайтесь.