Несколько минут – и блюдо на столе: "ленивые" сосиски без суеты с мукой
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Сосиски в тесте можно брать с собой в школу, на работу или на пикник
Многие любят сосиски в тесте, ведь это вкусное и сытное блюдо. Однако не всегда есть время и желание возиться с тестом.
Невероятно, но эту закуску можно приготовить в считанные минуты, использовав замороженное слоеное тесто. Как именно – рассказывают на портале "Школа жизни".
Как приготовить сосиски в тесте
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 упаковка (0,5 кг),
- сосиски – 12 шт.,
- сыр – 80 г,
- яйцо для смазывания – 1 шт.
Способ приготовления:
- Замороженное дрожжевое или бездрожжевое тесто вынуть из пакета и оставить на столе на 20 минут.
- Рабочую поверхность присыпать мукой, раскатать тесто и разрезать на 12 полосок.
- В сосисках без целлофана проделать продольный разрез не до конца и положить внутрь натертый сыр.
- Полоску теста спиралью намотать на сосиске не оставляя пустого места.
- Сосиски выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом, по желанию присыпать кунжутом.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.
А если вы любите сосиски, рекомендуем попробовать приготовить их самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Они получаются вкусными и полезными.