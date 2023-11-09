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Несколько минут – и блюдо на столе: "ленивые" сосиски без суеты с мукой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Сосиска в тесте – это сочетание мягкого нежного теста и вкусной начинки
Сосиска в тесте – это сочетание мягкого нежного теста и вкусной начинки. Фото zhyttia.com.ua

Сосиски в тесте можно брать с собой в школу, на работу или на пикник

Многие любят сосиски в тесте, ведь это вкусное и сытное блюдо. Однако не всегда есть время и желание возиться с тестом.

Невероятно, но эту закуску можно приготовить в считанные минуты, использовав замороженное слоеное тесто. Как именно – рассказывают на портале "Школа жизни".

Как приготовить сосиски в тесте

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 1 упаковка (0,5 кг),
  • сосиски – 12 шт.,
  • сыр – 80 г,
  • яйцо для смазывания – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Замороженное дрожжевое или бездрожжевое тесто вынуть из пакета и оставить на столе на 20 минут.
  2. Рабочую поверхность присыпать мукой, раскатать тесто и разрезать на 12 полосок.
  3. В сосисках без целлофана проделать продольный разрез не до конца и положить внутрь натертый сыр.
  4. Полоску теста спиралью намотать на сосиске не оставляя пустого места.
  5. Сосиски выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом, по желанию присыпать кунжутом.
  6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.

А если вы любите сосиски, рекомендуем попробовать приготовить их самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Они получаются вкусными и полезными.

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#Выпечка #Сосиска #Готовим дома