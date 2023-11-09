Несколько минут – и блюдо на столе: "ленивые" сосиски без суеты с мукой

Сосиски в тесте можно брать с собой в школу, на работу или на пикник

Многие любят сосиски в тесте, ведь это вкусное и сытное блюдо. Однако не всегда есть время и желание возиться с тестом.

Невероятно, но эту закуску можно приготовить в считанные минуты, использовав замороженное слоеное тесто. Как именно – рассказывают на портале "Школа жизни".

Как приготовить сосиски в тесте

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 упаковка (0,5 кг),

сосиски – 12 шт.,

сыр – 80 г,

яйцо для смазывания – 1 шт.

Способ приготовления:

Замороженное дрожжевое или бездрожжевое тесто вынуть из пакета и оставить на столе на 20 минут. Рабочую поверхность присыпать мукой, раскатать тесто и разрезать на 12 полосок. В сосисках без целлофана проделать продольный разрез не до конца и положить внутрь натертый сыр. Полоску теста спиралью намотать на сосиске не оставляя пустого места. Сосиски выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом, по желанию присыпать кунжутом. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.

А если вы любите сосиски, рекомендуем попробовать приготовить их самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Они получаются вкусными и полезными.