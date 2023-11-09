Будете готовить каждый выходной: пирог из лаваша с творогом
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Пирог готовится в духовке, из доступных продуктов и без особого труда
Творог является основой многих блюд. С ним пекут пироги, делают сырники, добавляют в салаты или же просто едят на завтрак как самостоятельное блюдо.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусное блюдо на скорую руку с творогом. Готовится она за считанные минуты и, несмотря на это, будет достойно выглядеть даже на праздничном столе. Рецептом с нами поделились на портале "Вкусно дома".
Как приготовить творожный пирог из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш — 1 пачка;
- творог – 500 г;
- сырки плавленые — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- молоко – 150 г;
- соль – 1 ч. л;
- чеснок измельченный – 1 ч. л.;
- зелень, перец.
Заливка
- яйцо – 1 шт.;
- сметана — 1 ст. л;
- масло подсолнечное — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Сырки натереть на мелкой терке, разомнуть вилкой с творогом.
- Добавить мелко нарезанную зелень, выдавленный через пресс чеснок, соль, специи по вкусу, молоко, яйца, перемешать.
- В застеленную пергаментом форму выложить лист лаваша, смазать начинкой. Затем снова выложить лист лаваша – чередовать так, пока не закончатся продукты. Сверху должен быть лаваш.
- Смешать ингредиенты для заливки, полить ею пирог.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
А если вы любите лаваш, рекомендуем также приготовить рулетики из лаваша с картофелем и грибами по рецепту "Телеграфа". Они смотрятся аппетитно на праздничном столе или их можно подать прямо на ужин.