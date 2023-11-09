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Будете готовить каждый выходной: пирог из лаваша с творогом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Вкусный и оригинальный завтрак для всей семьи
Вкусный и оригинальный завтрак для всей семьи. Фото smachno-doma.top

Пирог готовится в духовке, из доступных продуктов и без особого труда

Творог является основой многих блюд. С ним пекут пироги, делают сырники, добавляют в салаты или же просто едят на завтрак как самостоятельное блюдо.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусное блюдо на скорую руку с творогом. Готовится она за считанные минуты и, несмотря на это, будет достойно выглядеть даже на праздничном столе. Рецептом с нами поделились на портале "Вкусно дома".

Как приготовить творожный пирог из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 пачка;
  • творог – 500 г;
  • сырки плавленые — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко – 150 г;
  • соль – 1 ч. л;
  • чеснок измельченный – 1 ч. л.;
  • зелень, перец.

Заливка

  • яйцо – 1 шт.;
  • сметана — 1 ст. л;
  • масло подсолнечное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сырки натереть на мелкой терке, разомнуть вилкой с творогом.
  2. Добавить мелко нарезанную зелень, выдавленный через пресс чеснок, соль, специи по вкусу, молоко, яйца, перемешать.
  3. В застеленную пергаментом форму выложить лист лаваша, смазать начинкой. Затем снова выложить лист лаваша – чередовать так, пока не закончатся продукты. Сверху должен быть лаваш.
  4. Смешать ингредиенты для заливки, полить ею пирог.
  5. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

А если вы любите лаваш, рекомендуем также приготовить рулетики из лаваша с картофелем и грибами по рецепту "Телеграфа". Они смотрятся аппетитно на праздничном столе или их можно подать прямо на ужин.

Теги:
#Сыр #Лаваш #Готовим дома #Пиріг