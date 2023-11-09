Вкуснее, чем борщ и стандартные супы: давнее украинское блюдо сганянка
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Мы делились рецептом любимого борща Тараса Шевченко. Теперь рассказываем, как приготовить вкусное и сытное первое блюдо — сганянку. Она чем-то похожа на капусняк, но это немного разные вещи.
Это давнее украинское блюдо. Название произошло от того, что раньше все готовили отдельно, а затем "сгоняли" в одном баняке. Готовится она на свежих или копченых свиных ребрышках. Рецептом поделились на портале Shuba.
Ингредиенты:
- Фасоль красная — 250 г
- Квашеная капуста — 500 г
- Свиные ребра — 1 кг
- Лук репчатый – 2 шт.
- Мука – 1 ст. л.
- Масло сливочное несоленое — 50 г
- Поста томатно — 2 ст. л.
- Соль
- Вода – 3 л
Способ приготовления:
- Фасоль отвариваем до полуготовности. Тем временем обжариваем нарезанные ребра. Выкладывать на сковороду их следует салом вниз, чтобы стопливался жир. Они должны стать золотистыми.
- Пожаренные ребра добавляем в фасоль. Варим до готовности фасоли. Для зажарки разогреваем на сковороде растительное масло и сливочное масло.
- Добавляем мелко нарезанный лук, жарим до золотистости. К луку добавляем просеянную муку. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков.
- Добавляем томатную пасту. Жарим несколько минут. К сганянке добавляем квашеную капусту, зажарку и перемешиваем.
- Доводим по вкусу солью. Варим до готовности капусты.
Капустняк получается очень ароматным и насыщенным. Можно смаковать его со свежим хлебом или приготовить вкусные пончики с чесноком.