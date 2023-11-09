Целую кастрюлю съедят даже без мяса: хитрый трюк превратит тушеную капусту в золото

Такую капусточку можно в пост

Мы делились рецептом замечательных картофельных блинов. Теперь рассказываем, как особенно вкусно приготовить тушеную капусту.

На портале "Школа Жизни" поделились рецептом с несколькими совсем простыми "фишками" приготовления блюда. Способ приготовления максимально прост.

Ингредиенты:

капуста – 1,5 кг

лук – 250 г

морковь-300 г

томатная паста или томатный соус – 50 г

соль, перец, паприка — по вкусу

сахар – 5 г

лавровый лист – 3 листа

кипятков – 100 мл

масло подсолнечное – 100 г

Способ приготовления:

Прежде всего, замачиваем несколько лавровых листьев в 100 мл кипятка. Эту лавровую воду затем можно использовать при тушении капусты. С капусты снимаем верхние листья. Разрезаем кочерыжку пополам. Капусту шинкуем. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Лук пассеруем на масле. Как только она станет прозрачной и мягкой, добавляем морковь. Затем добавляем томатную пасту и обжариваем ее до оранжевого цвета. Добавляем половину соли, паприки, сахара, перемешиваем. Добавляем половину капусты, перемешиваем с зажаркой. Тогда добавляем еще немного капусты. Тушим все под крышкой на умеренном огне 5 минут. Перемешиваем, выкладываем остатки капусты. Также кладем остаток соли, вливаем лавровую воду, тушим под крышкой 30 минут. Каждые 3-4 минуты помешиваем наше блюдо.

Капуста очень вкусная. По желанию можно добавить мясо, фасоль и т.д. Также мы рассказывали, что еще можно добавить к тушеной капусте, чтобы улучшить ее вкус.