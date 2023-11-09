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Целую кастрюлю съедят даже без мяса: хитрый трюк превратит тушеную капусту в золото

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Так блюдо получается особенно ароматным Новость обновлена 09 ноября 2023, 14:15
Так блюдо получается особенно ароматным. Фото ТСН

Такую капусточку можно в пост

Мы делились рецептом замечательных картофельных блинов. Теперь рассказываем, как особенно вкусно приготовить тушеную капусту.

На портале "Школа Жизни" поделились рецептом с несколькими совсем простыми "фишками" приготовления блюда. Способ приготовления максимально прост.

Ингредиенты:

  • капуста – 1,5 кг
  • лук – 250 г
  • морковь-300 г
  • томатная паста или томатный соус – 50 г
  • соль, перец, паприка — по вкусу
  • сахар – 5 г
  • лавровый лист – 3 листа
  • кипятков – 100 мл
  • масло подсолнечное – 100 г

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, замачиваем несколько лавровых листьев в 100 мл кипятка. Эту лавровую воду затем можно использовать при тушении капусты.
  2. С капусты снимаем верхние листья. Разрезаем кочерыжку пополам. Капусту шинкуем.
  3. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Лук пассеруем на масле. Как только она станет прозрачной и мягкой, добавляем морковь.
  4. Затем добавляем томатную пасту и обжариваем ее до оранжевого цвета. Добавляем половину соли, паприки, сахара, перемешиваем.
  5. Добавляем половину капусты, перемешиваем с зажаркой. Тогда добавляем еще немного капусты. Тушим все под крышкой на умеренном огне 5 минут.
  6. Перемешиваем, выкладываем остатки капусты. Также кладем остаток соли, вливаем лавровую воду, тушим под крышкой 30 минут. Каждые 3-4 минуты помешиваем наше блюдо.

Капуста очень вкусная. По желанию можно добавить мясо, фасоль и т.д. Также мы рассказывали, что еще можно добавить к тушеной капусте, чтобы улучшить ее вкус.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Тушенная капуста #Піст