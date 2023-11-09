Целую кастрюлю съедят даже без мяса: хитрый трюк превратит тушеную капусту в золото
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Такую капусточку можно в пост
Мы делились рецептом замечательных картофельных блинов. Теперь рассказываем, как особенно вкусно приготовить тушеную капусту.
На портале "Школа Жизни" поделились рецептом с несколькими совсем простыми "фишками" приготовления блюда. Способ приготовления максимально прост.
Ингредиенты:
- капуста – 1,5 кг
- лук – 250 г
- морковь-300 г
- томатная паста или томатный соус – 50 г
- соль, перец, паприка — по вкусу
- сахар – 5 г
- лавровый лист – 3 листа
- кипятков – 100 мл
- масло подсолнечное – 100 г
Способ приготовления:
- Прежде всего, замачиваем несколько лавровых листьев в 100 мл кипятка. Эту лавровую воду затем можно использовать при тушении капусты.
- С капусты снимаем верхние листья. Разрезаем кочерыжку пополам. Капусту шинкуем.
- Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Лук пассеруем на масле. Как только она станет прозрачной и мягкой, добавляем морковь.
- Затем добавляем томатную пасту и обжариваем ее до оранжевого цвета. Добавляем половину соли, паприки, сахара, перемешиваем.
- Добавляем половину капусты, перемешиваем с зажаркой. Тогда добавляем еще немного капусты. Тушим все под крышкой на умеренном огне 5 минут.
- Перемешиваем, выкладываем остатки капусты. Также кладем остаток соли, вливаем лавровую воду, тушим под крышкой 30 минут. Каждые 3-4 минуты помешиваем наше блюдо.
Капуста очень вкусная. По желанию можно добавить мясо, фасоль и т.д. Также мы рассказывали, что еще можно добавить к тушеной капусте, чтобы улучшить ее вкус.