Гора бутербродов за 40 гривен: без этой намазки ни один праздник не обойдется
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Великолепная бюджетная закуска
Мы делились рецептом вкуснейшей грибной намазки на бутерброды. Теперь рассказываем, как приготовить отличную классическую намазку с сыром.
Такие бутерброды получаются сытные, вкусные и бюджетные. Идеальны для перекуса или как закуска под сериал. Можно и на праздничный стол поставить. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- сыр любой – 200 г,
- кетчуп – 3-4 ст. л.,
- чеснок – 2 зубчика,
- яйцо – 2 шт.
Способ приготовления:
- Натираем на терке сыр. К нему добавляем кетчуп.
- Также добавляем пропущенный через пресс или измельченный каким-либо другим образом чеснок. Яйца отвариваем, тоже натираем на большой терке.
- Яйца выкладываем в остальные ингредиенты. Добавляем измельченную зелень по вкусу.
- Все перемешиваем и растираем вилкой. Можно попробовать на этом этапе, и, если необходимо, еще подсолить, добавить перца и т.д.
- Намазываем пасту на ломтики хлеба. Отправляем бутербродики в духовку на 10 минут.
Такие бутерброды можно готовить как с белым, так и черным хлебом. Также мы делились рецептом очень простого и вкусного салата.