Гора бутербродов за 40 гривен: без этой намазки ни один праздник не обойдется

Великолепная бюджетная закуска

Мы делились рецептом вкуснейшей грибной намазки на бутерброды. Теперь рассказываем, как приготовить отличную классическую намазку с сыром.

Такие бутерброды получаются сытные, вкусные и бюджетные. Идеальны для перекуса или как закуска под сериал. Можно и на праздничный стол поставить. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

сыр любой – 200 г,

кетчуп – 3-4 ст. л.,

чеснок – 2 зубчика,

яйцо – 2 шт.

Способ приготовления:

Натираем на терке сыр. К нему добавляем кетчуп. Также добавляем пропущенный через пресс или измельченный каким-либо другим образом чеснок. Яйца отвариваем, тоже натираем на большой терке. Яйца выкладываем в остальные ингредиенты. Добавляем измельченную зелень по вкусу. Все перемешиваем и растираем вилкой. Можно попробовать на этом этапе, и, если необходимо, еще подсолить, добавить перца и т.д. Намазываем пасту на ломтики хлеба. Отправляем бутербродики в духовку на 10 минут.

Такие бутерброды можно готовить как с белым, так и черным хлебом. Также мы делились рецептом очень простого и вкусного салата.