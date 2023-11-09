Укр

Гора бутербродов за 40 гривен: без этой намазки ни один праздник не обойдется

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Идеально как на ежедневный перекус, так и к празднику
Идеально как на ежедневный перекус, так и к празднику. Фото shuba.life

Великолепная бюджетная закуска

Мы делились рецептом вкуснейшей грибной намазки на бутерброды. Теперь рассказываем, как приготовить отличную классическую намазку с сыром.

Такие бутерброды получаются сытные, вкусные и бюджетные. Идеальны для перекуса или как закуска под сериал. Можно и на праздничный стол поставить. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • сыр любой – 200 г,
  • кетчуп – 3-4 ст. л.,
  • чеснок – 2 зубчика,
  • яйцо – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Натираем на терке сыр. К нему добавляем кетчуп.
  2. Также добавляем пропущенный через пресс или измельченный каким-либо другим образом чеснок. Яйца отвариваем, тоже натираем на большой терке.
  3. Яйца выкладываем в остальные ингредиенты. Добавляем измельченную зелень по вкусу.
  4. Все перемешиваем и растираем вилкой. Можно попробовать на этом этапе, и, если необходимо, еще подсолить, добавить перца и т.д.
  5. Намазываем пасту на ломтики хлеба. Отправляем бутербродики в духовку на 10 минут.

Такие бутерброды можно готовить как с белым, так и черным хлебом. Также мы делились рецептом очень простого и вкусного салата.

Теги:
#Рецепт #Бутерброд #Паштет #намазка