Лучшая альтернатива котлетам: никто не догадается, что в блюде нет мяса

Прекрасные песни котлетки, которые легко готовятся

Мы делились рецептом замечательной постной тушеной капусты. Теперь рассказываем, как приготовить вкусные котлетки-гречаники. Они могут быть как отличным гарниром, так и основным блюдом, если вы соблюдаете пост.

Да, они абсолютно песни, но при правильном подходе их и не отличить от обычных котлет. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

сыр – 100 г;

яйца — 2 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

масло – 20 г;

соль, перец.

Способ приготовления:

Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле. Гречку перед тем ставим вариться. Сыр натираем на терке. Тогда вместе смешиваем натертый творог, отварную гречку и обжаренный лук. Вбиваем в смесь яйца. Солим, перчим, по желанию добавляем другие специи. Тщательно размешиваем массу. Влажными руками формируем из нее котлеты. Обваливаем их в муке. По желанию его можно заменить панировочными сухарями.

Гречневые жарим на масле, на очень хорошо разогретой сковороде. Жарим до ароматной и золотистой корочки с обеих сторон. Также мы делились рецептом замечательного грибного паштета.