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Лучшая альтернатива котлетам: никто не догадается, что в блюде нет мяса

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Они могут быть как гарниром, так и основным блюдом Новость обновлена 09 ноября 2023, 17:15
Они могут быть как гарниром, так и основным блюдом. Фото РБК-Украина

Прекрасные песни котлетки, которые легко готовятся

Мы делились рецептом замечательной постной тушеной капусты. Теперь рассказываем, как приготовить вкусные котлетки-гречаники. Они могут быть как отличным гарниром, так и основным блюдом, если вы соблюдаете пост.

Да, они абсолютно песни, но при правильном подходе их и не отличить от обычных котлет. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • сыр – 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • масло – 20 г;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле. Гречку перед тем ставим вариться.
  2. Сыр натираем на терке. Тогда вместе смешиваем натертый творог, отварную гречку и обжаренный лук. Вбиваем в смесь яйца.
  3. Солим, перчим, по желанию добавляем другие специи. Тщательно размешиваем массу.
  4. Влажными руками формируем из нее котлеты. Обваливаем их в муке. По желанию его можно заменить панировочными сухарями.

Гречневые жарим на масле, на очень хорошо разогретой сковороде. Жарим до ароматной и золотистой корочки с обеих сторон. Также мы делились рецептом замечательного грибного паштета.

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#Рецепт #Гречка #Котлеты #Піст