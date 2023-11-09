Лучшая альтернатива котлетам: никто не догадается, что в блюде нет мяса
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Прекрасные песни котлетки, которые легко готовятся
Мы делились рецептом замечательной постной тушеной капусты. Теперь рассказываем, как приготовить вкусные котлетки-гречаники. Они могут быть как отличным гарниром, так и основным блюдом, если вы соблюдаете пост.
Да, они абсолютно песни, но при правильном подходе их и не отличить от обычных котлет. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- сыр – 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- масло – 20 г;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле. Гречку перед тем ставим вариться.
- Сыр натираем на терке. Тогда вместе смешиваем натертый творог, отварную гречку и обжаренный лук. Вбиваем в смесь яйца.
- Солим, перчим, по желанию добавляем другие специи. Тщательно размешиваем массу.
- Влажными руками формируем из нее котлеты. Обваливаем их в муке. По желанию его можно заменить панировочными сухарями.
Гречневые жарим на масле, на очень хорошо разогретой сковороде. Жарим до ароматной и золотистой корочки с обеих сторон. Также мы делились рецептом замечательного грибного паштета.