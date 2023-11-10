Такие пирожки даже лепить не придется: самый ленивый рецепт
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Чудо-рецепт выручит в любой ситуации
Утром хочется насладиться чем-нибудь вкусным и невероятно сытным. Если вы уже готовили пирожки с фаршем, то самое время приготовить нереально вкусные пирожки без лепки.
Именно такой ленивый рецепт предлагает "На пенсії". Легкие, словно тучки, вкусные пирожки близки будут просить снова и снова.
Как приготовить пирожки с колбасой без лепки
Ингредиенты
Для теста:
- кефир – 250 мл;
- сода – 1/2 ч. л.;
- яйца – 1 шт.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- растительное масло – 1 ст. л.;
- мука – 400 г
Для начинки:
- колбаса – 100 г;
- помидор – 1 шт.;
- брынза или сыр – 100 г;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Кефир перемешиваем с содой, солим, добавляем яйцо, растительное масло и все тщательно перемешиваем. В полученную смесь частями всыпаем муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем его пленкой или полотенцем и оставляем "отдохнуть" на 10-15 минут.
- В это время моем помидоры, нарезаем тонкими пластинками. Колбасу также тоненько шинкуем, сыр натираем на терке.
- Тесто делим на 2 части, каждую раскатываем в пласт толщиной до 1 см. На один пласт теста выкладываем колбасу на расстоянии друг от друга, сверху – кусочки помидора и посыпаем сыром или брынзой.
- Сверху начинку накрываем вторым слоем теста. Стакан погружаем в муку и вырезаем заготовки. Обрезки собираем и так же формируем еще одну партию пирожков.
- Обжариваем пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета и выкладываем на бумажные полотенца или салфетки, чтобы убрать жир.
А чтобы разнообразить "пирожковое" меню, рекомендуем приготовить заливной пирог по рецепту "Телеграфа". У вас получится невероятно вкусно!