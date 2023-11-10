Такие пирожки даже лепить не придется: самый ленивый рецепт

Чудо-рецепт выручит в любой ситуации

Утром хочется насладиться чем-нибудь вкусным и невероятно сытным. Если вы уже готовили пирожки с фаршем, то самое время приготовить нереально вкусные пирожки без лепки.

Именно такой ленивый рецепт предлагает "На пенсії". Легкие, словно тучки, вкусные пирожки близки будут просить снова и снова.

Как приготовить пирожки с колбасой без лепки

Ингредиенты

Для теста:

кефир – 250 мл;

сода – 1/2 ч. л.;

яйца – 1 шт.;

соль – 1/2 ч. л.;

растительное масло – 1 ст. л.;

мука – 400 г

Для начинки:

колбаса – 100 г;

помидор – 1 шт.;

брынза или сыр – 100 г;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Кефир перемешиваем с содой, солим, добавляем яйцо, растительное масло и все тщательно перемешиваем. В полученную смесь частями всыпаем муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем его пленкой или полотенцем и оставляем "отдохнуть" на 10-15 минут. В это время моем помидоры, нарезаем тонкими пластинками. Колбасу также тоненько шинкуем, сыр натираем на терке. Тесто делим на 2 части, каждую раскатываем в пласт толщиной до 1 см. На один пласт теста выкладываем колбасу на расстоянии друг от друга, сверху – кусочки помидора и посыпаем сыром или брынзой. Сверху начинку накрываем вторым слоем теста. Стакан погружаем в муку и вырезаем заготовки. Обрезки собираем и так же формируем еще одну партию пирожков. Обжариваем пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета и выкладываем на бумажные полотенца или салфетки, чтобы убрать жир.

А чтобы разнообразить "пирожковое" меню, рекомендуем приготовить заливной пирог по рецепту "Телеграфа". У вас получится невероятно вкусно!