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Этот рецепт хека превратит бюджетную рыбу в дорогую на вкус

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Рыбка получится хрустящей снаружи и сочной внутри
Рыбка получится хрустящей снаружи и сочной внутри. Фото shuba.life

Идеальное блюдо готовится просто

Рыба обязательно должна присутствовать в нашем рационе. Это очень полезный продукт, из которого можно приготовить невероятные по вкусу блюда.

Для приготовления рыбных блюд часто выбирают именно хека - он легко усваивается организмом, достаточно диетичен и при этом содержит большое количество витаминов и минералов, к тому же еще и стоит недорого. Shuba сегодня предлагает рецепт, благодаря которому хек получится не хуже самой дорогой рыбы. Стоит только пожарить его в кляре — и фантастическое блюдо готово.

Как приготовить хек в сырном кляре

Ингредиенты на 4 порции:

  • хек, филе — 4 шт.;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • мука пшеничная — 130 г;
  • сыр твердый — 60 г;
  • масло подсолнечное — 30 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для начала подготовьте филе: пропойте его, отделите кожицу и нарежьте на куски примерно 5 см, все посолите и поперчите.
  2. Яйца взбейте в миске. Частями добавьте к яйцам 50 г муки, постоянно помешивая.
  3. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте в кляр и все перемешайте.
  4. В отдельную тарелку насыпьте муку.
  5. Обваляйте рыбу в муке, затем окуните в сырный кляр и обжаривайте на разогретой с растительным маслом сковороде примерно 7-8 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

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#Рецепт #Рыба #Хек #Готовим дома