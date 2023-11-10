Этот рецепт хека превратит бюджетную рыбу в дорогую на вкус
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Идеальное блюдо готовится просто
Рыба обязательно должна присутствовать в нашем рационе. Это очень полезный продукт, из которого можно приготовить невероятные по вкусу блюда.
Для приготовления рыбных блюд часто выбирают именно хека - он легко усваивается организмом, достаточно диетичен и при этом содержит большое количество витаминов и минералов, к тому же еще и стоит недорого. Shuba сегодня предлагает рецепт, благодаря которому хек получится не хуже самой дорогой рыбы. Стоит только пожарить его в кляре — и фантастическое блюдо готово.
Как приготовить хек в сырном кляре
Ингредиенты на 4 порции:
- хек, филе — 4 шт.;
- яйца куриные — 3 шт.;
- мука пшеничная — 130 г;
- сыр твердый — 60 г;
- масло подсолнечное — 30 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Для начала подготовьте филе: пропойте его, отделите кожицу и нарежьте на куски примерно 5 см, все посолите и поперчите.
- Яйца взбейте в миске. Частями добавьте к яйцам 50 г муки, постоянно помешивая.
- Сыр натрите на мелкой терке, добавьте в кляр и все перемешайте.
- В отдельную тарелку насыпьте муку.
- Обваляйте рыбу в муке, затем окуните в сырный кляр и обжаривайте на разогретой с растительным маслом сковороде примерно 7-8 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
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