Такого салата вы еще не пробовали: добавьте один необычный ингредиент

Блюдо получится вкусным и изысканным

Кажется, что удивить близких и гостей разнообразными салатами невозможно — ведь их рецептов невозможно сосчитать. Однако сегодня мы приготовим абсолютно новое блюдо.

"Главред" предлагает приготовить необычный салат, добавив туда секретный ингредиент — киви. Именно он придаст блюду изысканный вкус. Попробуем?

Как приготовить салат с киви

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

куриное филе — 500 г;

киви — 3 шт.;

яблоко сладкое — 1 шт.;

твердый сыр — 180 г;

морковка по-корейски — 80 г;

майонез легкий.

Способ приготовления:

Куриное филе моем, удаляем шкуру, варим в подсоленной воде с лавровым листом до готовности. Даем остыть и режем кубиками. Яйца варим вкрутую в течение 15 минут, остужаем, чистим, делим на белки и желтки. Белки трем на средней терке, желтки измельчаем вилкой. Салат необходимо собрать слоями. Первый слой — куриное филе, которое смазываем майонезом, на мясо выкладываем несколько долек киви. Третий слой — белки, которые смазываем майонезом, а сверху — яблоко. На яблоко выкладываем сыр, все смазываем майонезом и выкладываем морковь по-корейски. Сверху украшаем салат желтком и киви. Отправляем салат в холодильник на 50 минут, чтобы он хорошо пропитался, и подаем к столу.

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