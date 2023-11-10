Такого салата вы еще не пробовали: добавьте один необычный ингредиент
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Блюдо получится вкусным и изысканным
Кажется, что удивить близких и гостей разнообразными салатами невозможно — ведь их рецептов невозможно сосчитать. Однако сегодня мы приготовим абсолютно новое блюдо.
"Главред" предлагает приготовить необычный салат, добавив туда секретный ингредиент — киви. Именно он придаст блюду изысканный вкус. Попробуем?
Как приготовить салат с киви
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- куриное филе — 500 г;
- киви — 3 шт.;
- яблоко сладкое — 1 шт.;
- твердый сыр — 180 г;
- морковка по-корейски — 80 г;
- майонез легкий.
Способ приготовления:
- Куриное филе моем, удаляем шкуру, варим в подсоленной воде с лавровым листом до готовности. Даем остыть и режем кубиками.
- Яйца варим вкрутую в течение 15 минут, остужаем, чистим, делим на белки и желтки. Белки трем на средней терке, желтки измельчаем вилкой.
- Салат необходимо собрать слоями. Первый слой — куриное филе, которое смазываем майонезом, на мясо выкладываем несколько долек киви. Третий слой — белки, которые смазываем майонезом, а сверху — яблоко. На яблоко выкладываем сыр, все смазываем майонезом и выкладываем морковь по-корейски. Сверху украшаем салат желтком и киви.
- Отправляем салат в холодильник на 50 минут, чтобы он хорошо пропитался, и подаем к столу.
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