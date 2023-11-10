Вкуснее пиццы в сотни раз: от такого пирога сложно будет оторваться
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Не остановитесь, пока не съедите до последней крошки
Вряд ли кто-то откажется от вкусной и ароматной пиццы. Но даже любимое блюдо иногда надоедает.
Именно поэтому вместе с "Господинькою" предлагаем приготовить фантастический грибной пирог. Он понравится абсолютно всем и займет важное место в вашем меню.
Как приготовить грибной пирог
Ингредиенты на форму диаметром 26 см:
- яйцо – 1 шт.;
- сливочное масло комнатной температуры – 30 г;
- вода – 25 мл;
- соль – 0,5 ч. л.;
- мука – 150 г;
- лук – 1 шт.;
- грибы – 300 г
- зеленый лук – 2-3 веточки;
- перец, соль – по своему вкусу;
- сыр – 100 г;
- укроп – 1 веточка.
Способ приготовления:
- К яйцам добавляем сливочное масло, воду, все солим и перемешиваем.
- В полученную массу добавляем муку, все перемешиваем сначала вилкой, затем разминаем тесто рукам и раскатываем до нужного размера.
- В форму, застеленную пергаментом, выкладываем тесто и формируем бортики.
- На сухой сковороде обжариваем грибы до испарения воды. Добавляем грубо нарезанный лук, перец, солим и добавляем растительное масло. Обжариваем до прозрачности лука.
- Из грибов выливаем воду с растительным маслом. Сами грибы с луком отправляем в глубокую тарелку, добавляем нарезанный зеленый лук и натертый сыр. Все тщательно перемещаем.
- Перекладываем начинку в тесто и отправляем на 18-20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Через указанное время добавляем пирог, украшаем зеленью и подаем на стол.
Рекомендуем также приготовить тыквенный пирог по рецепту "Телеграфа". С ним полюбят тыкву даже те, кому она не нравится.