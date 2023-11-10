Вкуснее пиццы в сотни раз: от такого пирога сложно будет оторваться

Не остановитесь, пока не съедите до последней крошки

Вряд ли кто-то откажется от вкусной и ароматной пиццы. Но даже любимое блюдо иногда надоедает.

Именно поэтому вместе с "Господинькою" предлагаем приготовить фантастический грибной пирог. Он понравится абсолютно всем и займет важное место в вашем меню.

Как приготовить грибной пирог

Ингредиенты на форму диаметром 26 см:

яйцо – 1 шт.;

сливочное масло комнатной температуры – 30 г;

вода – 25 мл;

соль – 0,5 ч. л.;

мука – 150 г;

лук – 1 шт.;

грибы – 300 г

зеленый лук – 2-3 веточки;

перец, соль – по своему вкусу;

сыр – 100 г;

укроп – 1 веточка.

Способ приготовления:

К яйцам добавляем сливочное масло, воду, все солим и перемешиваем. В полученную массу добавляем муку, все перемешиваем сначала вилкой, затем разминаем тесто рукам и раскатываем до нужного размера. В форму, застеленную пергаментом, выкладываем тесто и формируем бортики. На сухой сковороде обжариваем грибы до испарения воды. Добавляем грубо нарезанный лук, перец, солим и добавляем растительное масло. Обжариваем до прозрачности лука. Из грибов выливаем воду с растительным маслом. Сами грибы с луком отправляем в глубокую тарелку, добавляем нарезанный зеленый лук и натертый сыр. Все тщательно перемещаем. Перекладываем начинку в тесто и отправляем на 18-20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Через указанное время добавляем пирог, украшаем зеленью и подаем на стол.

Рекомендуем также приготовить тыквенный пирог по рецепту "Телеграфа". С ним полюбят тыкву даже те, кому она не нравится.