Скупите все куриные бедрышки в мясном: идеальный рецепт к семейному ужину
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Потрясающее блюдо, которое полюбят абсолютно все
Куриное мясо любят и готовят практически все. Мы любим его и жарить, и запекать. Его также можно добавлять в салаты, использовать в качестве начинки для пирогов и пирожков, делать рулетики, шницели и готовить кучу разных других блюд. И если вы уже пробовали даже запеченные куриные кармашки с начинкой из томатов и сыра, предлагаем поэкспериментировать.
Сегодня вместе с "ТСН" приготовим хрустящие и сочные куриные бедрышки, запеченные в духовке. В это сложно поверить, но сочное мясо с хрустящей корочкой поможет приготовить один ингредиент — разрыхлитель. Такое невероятно вкусное блюдо понравится абсолютно всем с первого же кусочка. Не верите — проверьте.
Как приготовить запеченные куриные бедрышки
Ингредиенты:
- куриные бедра — 4-5 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- молотый чеснок — 1/2 ст. л.;
- молотый лук — 1/2 ст. л.;
- чебрец — 1/2 ст. л.;
- копченый красный перец чипотле — 1 ч. л.;
- кайенский перец — 1/4 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ст.л.;
- хлопья перца чили — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Куриные бедрышки помойте, обсушите. Сбрызните их оливковым маслом, присыпьте молотым луком и чесноком, добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чебрец, копченый красный перец чипотле, кайенский перец и хлопья перца чили.
- Тщательно все перемешайте — специи должны равномерно распределиться по мясу, после чего добавьте разрыхлитель.
- Бедрышки выложите на решетку и оставьте на 45 минут при комнатной температуре. Через указанное время отправьте их запекаться на 38-40 минут в разогретую до 220°C духовку.
- Готовые бедрышки посыпьте свежей петрушкой.
Подавайте мясо с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!