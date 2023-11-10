Скупите все куриные бедрышки в мясном: идеальный рецепт к семейному ужину

Потрясающее блюдо, которое полюбят абсолютно все

Куриное мясо любят и готовят практически все. Мы любим его и жарить, и запекать. Его также можно добавлять в салаты, использовать в качестве начинки для пирогов и пирожков, делать рулетики, шницели и готовить кучу разных других блюд. И если вы уже пробовали даже запеченные куриные кармашки с начинкой из томатов и сыра, предлагаем поэкспериментировать.

Сегодня вместе с "ТСН" приготовим хрустящие и сочные куриные бедрышки, запеченные в духовке. В это сложно поверить, но сочное мясо с хрустящей корочкой поможет приготовить один ингредиент — разрыхлитель. Такое невероятно вкусное блюдо понравится абсолютно всем с первого же кусочка. Не верите — проверьте.

Как приготовить запеченные куриные бедрышки

Ингредиенты:

куриные бедра — 4-5 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

молотый чеснок — 1/2 ст. л.;

молотый лук — 1/2 ст. л.;

чебрец — 1/2 ст. л.;

копченый красный перец чипотле — 1 ч. л.;

кайенский перец — 1/4 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ст.л.;

хлопья перца чили — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Куриные бедрышки помойте, обсушите. Сбрызните их оливковым маслом, присыпьте молотым луком и чесноком, добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чебрец, копченый красный перец чипотле, кайенский перец и хлопья перца чили. Тщательно все перемешайте — специи должны равномерно распределиться по мясу, после чего добавьте разрыхлитель. Бедрышки выложите на решетку и оставьте на 45 минут при комнатной температуре. Через указанное время отправьте их запекаться на 38-40 минут в разогретую до 220°C духовку. Готовые бедрышки посыпьте свежей петрушкой.

Подавайте мясо с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!