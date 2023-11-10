Укр

Скупите все куриные бедрышки в мясном: идеальный рецепт к семейному ужину

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бедрышки получатся невероятно сочными
Бедрышки получатся невероятно сочными. Фото tsn.ua

Потрясающее блюдо, которое полюбят абсолютно все

Куриное мясо любят и готовят практически все. Мы любим его и жарить, и запекать. Его также можно добавлять в салаты, использовать в качестве начинки для пирогов и пирожков, делать рулетики, шницели и готовить кучу разных других блюд. И если вы уже пробовали даже запеченные куриные кармашки с начинкой из томатов и сыра, предлагаем поэкспериментировать.

Сегодня вместе с "ТСН" приготовим хрустящие и сочные куриные бедрышки, запеченные в духовке. В это сложно поверить, но сочное мясо с хрустящей корочкой поможет приготовить один ингредиент — разрыхлитель. Такое невероятно вкусное блюдо понравится абсолютно всем с первого же кусочка. Не верите — проверьте.

Как приготовить запеченные куриные бедрышки

Ингредиенты:

  • куриные бедра — 4-5 шт.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • молотый чеснок — 1/2 ст. л.;
  • молотый лук — 1/2 ст. л.;
  • чебрец — 1/2 ст. л.;
  • копченый красный перец чипотле — 1 ч. л.;
  • кайенский перец — 1/4 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ст.л.;
  • хлопья перца чили — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Куриные бедрышки помойте, обсушите. Сбрызните их оливковым маслом, присыпьте молотым луком и чесноком, добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чебрец, копченый красный перец чипотле, кайенский перец и хлопья перца чили.
  2. Тщательно все перемешайте — специи должны равномерно распределиться по мясу, после чего добавьте разрыхлитель.
  3. Бедрышки выложите на решетку и оставьте на 45 минут при комнатной температуре. Через указанное время отправьте их запекаться на 38-40 минут в разогретую до 220°C духовку.
  4. Готовые бедрышки посыпьте свежей петрушкой.

Подавайте мясо с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Куриное мясо #Готовим дома