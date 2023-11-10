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Этот винегрет будут просить постоянно: просто добавьте секретный ингредиент

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой винегрет станет вашей визиткой
Такой винегрет станет вашей визиткой. Фото shuba.life

Блюдо получится не только вкусным, но и полезным

Винегрет — один из любимых нами зимой салатов. Мы часто готовим его именно в холодные месяцы – именно в это время свежих овощей уже нет, а свекла, морковь и картофель так же доступны. К тому же готовить его — проще некуда.

Shuba предлагает необычный рецепт винегрета. Весь секрет в том, чтобы добавить в блюдо вареную фасоль — так салат станет вкуснее и сытнее. Он получится максимально натуральным — в винегрете нет уксуса, а соленые огурцы и репчатый лук добавим по своему вкусу. А чтобы свекла не покрасила морковь и картофель, можно отдельно заправить ее маслом, а затем смешать с другими овощами.

Как приготовить винегрет с фасолью

Ингредиенты на 2 порции:

  • фасоль — 200 г;
  • картофель — 4 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • соленые огурцы — 4 шт.;
  • растительное масло — 60 мл;
  • лук желтый репчатый — 30 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Фасоль отвариваем до готовности.
  2. Овощи моем, варим в соленой воде до готовности. Охлаждаем их, чистим и нарезаем кубиками.
  3. Нарезанную свеклу поливаем растительным маслом, перемешиваем. Добавляем к картофелю, все тщательно перемешиваем.
  4. Соленые огурцы режем кубиками, смешиваем все в одной миске. Заправляем винегрет растительным маслом, солим по вкусу и подаем с нарезанным луком.

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#Рецепт #Фасоль #Винегрет #Готовим дома