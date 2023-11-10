Этот винегрет будут просить постоянно: просто добавьте секретный ингредиент
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Блюдо получится не только вкусным, но и полезным
Винегрет — один из любимых нами зимой салатов. Мы часто готовим его именно в холодные месяцы – именно в это время свежих овощей уже нет, а свекла, морковь и картофель так же доступны. К тому же готовить его — проще некуда.
Shuba предлагает необычный рецепт винегрета. Весь секрет в том, чтобы добавить в блюдо вареную фасоль — так салат станет вкуснее и сытнее. Он получится максимально натуральным — в винегрете нет уксуса, а соленые огурцы и репчатый лук добавим по своему вкусу. А чтобы свекла не покрасила морковь и картофель, можно отдельно заправить ее маслом, а затем смешать с другими овощами.
Как приготовить винегрет с фасолью
Ингредиенты на 2 порции:
- фасоль — 200 г;
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- соленые огурцы — 4 шт.;
- растительное масло — 60 мл;
- лук желтый репчатый — 30 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Фасоль отвариваем до готовности.
- Овощи моем, варим в соленой воде до готовности. Охлаждаем их, чистим и нарезаем кубиками.
- Нарезанную свеклу поливаем растительным маслом, перемешиваем. Добавляем к картофелю, все тщательно перемешиваем.
- Соленые огурцы режем кубиками, смешиваем все в одной миске. Заправляем винегрет растительным маслом, солим по вкусу и подаем с нарезанным луком.
Рекомендуем также попробовать винегрет с грибами по-литовски по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — это невероятно вкусно.