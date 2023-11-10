Греночки получатся не хуже маминых: рецепт, который спросят абсолютно все
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Специи для таких снеков можно выбирать самостоятельно
Мы все любим перекусить снеками. Однако чтобы не покупать магазинные вкусняшки, можно приготовить их дома. Что может быть проще ароматных и сытных гренок?
Чесночные гренки из белого хлеба от "Рецептов Каждый День" легко заменят вам пачку сухариков. Ничего сложного в процессе нет, а на выходе у вас получиться хрустящий перекус даже лучше, чем у мамы в детстве.
Как приготовить чесночные гренки из белого хлеба
Ингредиенты:
- нарезной батон — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- паприка — 1/2 ч.л.;
- черный перец — 1/2 ч.л.;
- кориандр — 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
- Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Смешиваем его в небольшой емкости с растительным маслом, солью и пряностями. По желанию добавляем измельченный перец чили.
- Батон нарезаем небольшими кубиками, высыпаем в целлофановый пакет, туда же добавляем масляную смесь и все тщательно перемешиваем.
- Батон со специями выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень и запекаем в разогретой до 180° духовке в течение 10 мин.
- Когда гренки подсохнут и подрумянятся, достаем их из духовки, пересыпаем на бумажное полотенце и даем остыть.
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