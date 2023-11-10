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Греночки получатся не хуже маминых: рецепт, который спросят абсолютно все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Лучше этого рецепта вы не найдете
Лучше этого рецепта вы не найдете. Фото Рецепты Каждый День

Специи для таких снеков можно выбирать самостоятельно

Мы все любим перекусить снеками. Однако чтобы не покупать магазинные вкусняшки, можно приготовить их дома. Что может быть проще ароматных и сытных гренок?

Чесночные гренки из белого хлеба от "Рецептов Каждый День" легко заменят вам пачку сухариков. Ничего сложного в процессе нет, а на выходе у вас получиться хрустящий перекус даже лучше, чем у мамы в детстве.

Как приготовить чесночные гренки из белого хлеба

Ингредиенты:

  • нарезной батон — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • паприка — 1/2 ч.л.;
  • черный перец — 1/2 ч.л.;
  • кориандр — 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Смешиваем его в небольшой емкости с растительным маслом, солью и пряностями. По желанию добавляем измельченный перец чили.
  2. Батон нарезаем небольшими кубиками, высыпаем в целлофановый‌ пакет, туда же добавляем масляную смесь и все тщательно перемешиваем.
  3. Батон со специями выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень и запекаем в разогретой до 180° духовке в течение 10 мин.
  4. Когда гренки подсохнут и подрумянятся, достаем их из духовки, пересыпаем на бумажное полотенце и даем остыть.

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