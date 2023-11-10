Этот пирог бьет рекорды по скорости приготовления: нежная выпечка с творогом
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Пирог с творогом мягкий, нежный, пышный, с приятным ванильным ароматом
С творогом можно приготовить множество вкусных блюд. Соленые сырники, аппетитные сочники, десерты – все это готовится достаточно быстро и относительно просто.
Одним из "быстрых" блюд является также пирог с сыром, который всегда получается нежным и сытным и прекрасно сочетается с кофе утром. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Філіжанка кави".
Как приготовить творожный пирог
Ингредиенты:
Тесто
- 2 яйца;
- 200 г сливочного масла или маргарина;
- 4 столовые ложки сметаны;
- 200 г сахара;
- 500 г муки;
- ванильный сахар;
- 10 г разрыхлителя;
Начинка
- 400 г домашнего творога;
- 100 г сахара
- 2 яйца
- крахмал – полторы столовой ложки.
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить масло, взбить.
- Добавить сметану, взбить.
- Добавить просеянную муку, соль, разрыхлитель, перемешать. Постепенно замесить тесто и убрать на 30 минут в холодильник.
- Для начинки творог растереть с сахаром, добавить яйца и крахмал, перемешать.
- Тесто достать из холодильника, разделить, разделить на две части. Первую часть выложить в форму, застеленную пергаментом, разровнять бортики.
- Выложить на тесто начинку.
- Скалкой раскатать вторую часть теста, нарезать его на полоски и выложить на образовавшийся сеточка пирог. По желанию ее можно смазать желтком.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
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