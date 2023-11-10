Этот пирог бьет рекорды по скорости приготовления: нежная выпечка с творогом

Пирог с творогом мягкий, нежный, пышный, с приятным ванильным ароматом

С творогом можно приготовить множество вкусных блюд. Соленые сырники, аппетитные сочники, десерты – все это готовится достаточно быстро и относительно просто.

Одним из "быстрых" блюд является также пирог с сыром, который всегда получается нежным и сытным и прекрасно сочетается с кофе утром. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить творожный пирог

Ингредиенты:

Тесто

2 яйца;

200 г сливочного масла или маргарина;

4 столовые ложки сметаны;

200 г сахара;

500 г муки;

ванильный сахар;

10 г разрыхлителя;

Начинка

400 г домашнего творога;

100 г сахара

2 яйца

крахмал – полторы столовой ложки.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить масло, взбить. Добавить сметану, взбить. Добавить просеянную муку, соль, разрыхлитель, перемешать. Постепенно замесить тесто и убрать на 30 минут в холодильник. Для начинки творог растереть с сахаром, добавить яйца и крахмал, перемешать. Тесто достать из холодильника, разделить, разделить на две части. Первую часть выложить в форму, застеленную пергаментом, разровнять бортики. Выложить на тесто начинку. Скалкой раскатать вторую часть теста, нарезать его на полоски и выложить на образовавшийся сеточка пирог. По желанию ее можно смазать желтком. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

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