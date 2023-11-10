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Этот пирог бьет рекорды по скорости приготовления: нежная выпечка с творогом

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Пирог с творогом порадует домашних и гостей Новость обновлена 10 ноября 2023, 10:17
Пирог с творогом порадует домашних и гостей. Фото filizhankakavu.com

Пирог с творогом мягкий, нежный, пышный, с приятным ванильным ароматом

С творогом можно приготовить множество вкусных блюд. Соленые сырники, аппетитные сочники, десерты – все это готовится достаточно быстро и относительно просто.

Одним из "быстрых" блюд является также пирог с сыром, который всегда получается нежным и сытным и прекрасно сочетается с кофе утром. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить творожный пирог

Ингредиенты:

Тесто

  • 2 яйца;
  • 200 г сливочного масла или маргарина;
  • 4 столовые ложки сметаны;
  • 200 г сахара;
  • 500 г муки;
  • ванильный сахар;
  • 10 г разрыхлителя;

Начинка

  • 400 г домашнего творога;
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • крахмал – полторы столовой ложки.

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавить масло, взбить.
  3. Добавить сметану, взбить.
  4. Добавить просеянную муку, соль, разрыхлитель, перемешать. Постепенно замесить тесто и убрать на 30 минут в холодильник.
  5. Для начинки творог растереть с сахаром, добавить яйца и крахмал, перемешать.
  6. Тесто достать из холодильника, разделить, разделить на две части. Первую часть выложить в форму, застеленную пергаментом, разровнять бортики.
  7. Выложить на тесто начинку.
  8. Скалкой раскатать вторую часть теста, нарезать его на полоски и выложить на образовавшийся сеточка пирог. По желанию ее можно смазать желтком.
  9. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

А если вы любите выпечку с сыром, рекомендуем также приготовить десерт без выпечки "Райское наслаждение" по рецепту "Телеграфа". Он получается оригинальным и вкусным.

Теги:
#Сыр #Пирог #Выпечка #Готовим дома