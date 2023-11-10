Не морковью единой: вкусная свекла по-корейски с мясом
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Прекрасная закуска к ужину
Из свеклы можно приготовить не только борщ или необычную "шубу" в лаваше. Он также может быть составной частью других вкусных блюд.
Одним из таких является салат по-корейски с курицей. Вам понадобится минимальный набор простых продуктов, а вкус просто поразит, информирует "Украинская хозяйка".
Как приготовить свеклу по-корейски с мясом
Ингредиенты:
- свёкла – 1 шт.;
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 1 зуб.
- укроп – пучок
- горький перец – по вкусу;
- сухой чеснок – щепотка;
- перец Чили – щепотка;
- приправа для корейской моркови – щепотка;
- соль – щепотка;
- соевый соус – 1 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ч. л.;
- масло подсолнечное – 1 ст. л.;
- кунжутные семена – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сырую свеклу натереть на терке для корейской моркови.
- Отварное филе нарвать вдоль волокон.
- Лук порезать полукольцами, обжарить на сковороде до мягкости. В конце добавить выжатый через пресс чеснок.
- Укроп мелко нарезать.
- Горький перец порезать маленькими кубиками.
- Смешать все в одной миске.
- Смешать специи с растительным маслом, уксусом и соевым соусом, заправить салат, перемешать.
- Добавить лук, перемешать. Оставить в холодильнике на 2 часа.
- Перед подачей присыпать кунжутом.
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