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Не морковью единой: вкусная свекла по-корейски с мясом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Сочный и пряный салат
Сочный и пряный салат. Фото gazdynja.com

Прекрасная закуска к ужину

Из свеклы можно приготовить не только борщ или необычную "шубу" в лаваше. Он также может быть составной частью других вкусных блюд.

Одним из таких является салат по-корейски с курицей. Вам понадобится минимальный набор простых продуктов, а вкус просто поразит, информирует "Украинская хозяйка".

Как приготовить свеклу по-корейски с мясом

Ингредиенты:

  • свёкла – 1 шт.;
  • куриное филе – 1 шт.
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зуб.
  • укроп – пучок
  • горький перец – по вкусу;
  • сухой чеснок – щепотка;
  • перец Чили – щепотка;
  • приправа для корейской моркови – щепотка;
  • соль – щепотка;
  • соевый соус – 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 ч. л.;
  • масло подсолнечное – 1 ст. л.;
  • кунжутные семена – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сырую свеклу натереть на терке для корейской моркови.
  2. Отварное филе нарвать вдоль волокон.
  3. Лук порезать полукольцами, обжарить на сковороде до мягкости. В конце добавить выжатый через пресс чеснок.
  4. Укроп мелко нарезать.
  5. Горький перец порезать маленькими кубиками.
  6. Смешать все в одной миске.
  7. Смешать специи с растительным маслом, уксусом и соевым соусом, заправить салат, перемешать.
  8. Добавить лук, перемешать. Оставить в холодильнике на 2 часа.
  9. Перед подачей присыпать кунжутом.

А если вы любите свеклу, рекомендуем также приготовить салат с этим овощем, с которым вы забудете про винегрет по рецепту "Телеграфа". Он получается вкусным и пикантным.

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#Овощи #Буряк #Закуска #Готовим дома