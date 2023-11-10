Не морковью единой: вкусная свекла по-корейски с мясом

Прекрасная закуска к ужину

Из свеклы можно приготовить не только борщ или необычную "шубу" в лаваше. Он также может быть составной частью других вкусных блюд.

Одним из таких является салат по-корейски с курицей. Вам понадобится минимальный набор простых продуктов, а вкус просто поразит, информирует "Украинская хозяйка".

Как приготовить свеклу по-корейски с мясом

Ингредиенты:

свёкла – 1 шт.;

куриное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зуб.

укроп – пучок

горький перец – по вкусу;

сухой чеснок – щепотка;

перец Чили – щепотка;

приправа для корейской моркови – щепотка;

соль – щепотка;

соевый соус – 1 ст. л.;

уксус 9% — 1 ч. л.;

масло подсолнечное – 1 ст. л.;

кунжутные семена – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сырую свеклу натереть на терке для корейской моркови. Отварное филе нарвать вдоль волокон. Лук порезать полукольцами, обжарить на сковороде до мягкости. В конце добавить выжатый через пресс чеснок. Укроп мелко нарезать. Горький перец порезать маленькими кубиками. Смешать все в одной миске. Смешать специи с растительным маслом, уксусом и соевым соусом, заправить салат, перемешать. Добавить лук, перемешать. Оставить в холодильнике на 2 часа. Перед подачей присыпать кунжутом.

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