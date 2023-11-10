Сами будете готовить и подругам посоветуете: ленивый хачапури на сковороде за 10 минут
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Хачапури готовится всего 10-12 минут
Когда времени немного и нужно быстро что-нибудь придумать на завтрак, выбор можно остановить не только на яичнице в хлебе, но и приготовить ленивое хачапури. Времени на это уйдет немного, зато все близкие будут сыты и поражены вкусом блюда.
Еще один плюс – все ингредиенты вы найдете у себя дома. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Школа жизни".
Как приготовить ленивое хачапури
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.,
- соль – 1 ч. л.
- кефир – 200 мл,
- мука – 170 г,
- разрыхлитель – 1 ч. л.,
- сыр – 300 г,
- подсолнечное масло для жарки
Способ приготовления:
- Яйца смешать с кефиром и солью, взбить.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать.
- Сыр натереть на большой терке, добавить, перемешать.
- По желанию можно добавить пропущенный через пресс чеснок, зелень, паприку и другие специи по вкусу.
- Тесто выложить на сковороду, разровнять ложкой. Обжарить с обеих сторон до готовности.
- Готовое блюдо смазать сливочным маслом.
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