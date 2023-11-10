Сами будете готовить и подругам посоветуете: ленивый хачапури на сковороде за 10 минут

Хачапури готовится всего 10-12 минут

Когда времени немного и нужно быстро что-нибудь придумать на завтрак, выбор можно остановить не только на яичнице в хлебе, но и приготовить ленивое хачапури. Времени на это уйдет немного, зато все близкие будут сыты и поражены вкусом блюда.

Еще один плюс – все ингредиенты вы найдете у себя дома. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Школа жизни".

Как приготовить ленивое хачапури

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.,

соль – 1 ч. л.

кефир – 200 мл,

мука – 170 г,

разрыхлитель – 1 ч. л.,

сыр – 300 г,

подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

Яйца смешать с кефиром и солью, взбить. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать. Сыр натереть на большой терке, добавить, перемешать. По желанию можно добавить пропущенный через пресс чеснок, зелень, паприку и другие специи по вкусу. Тесто выложить на сковороду, разровнять ложкой. Обжарить с обеих сторон до готовности. Готовое блюдо смазать сливочным маслом.

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