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Сами будете готовить и подругам посоветуете: ленивый хачапури на сковороде за 10 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Очень вкусная и мягкая лепешка с сыром на сковороде
Очень вкусная и мягкая лепешка с сыром на сковороде. Фото zhyttia.com.ua

Хачапури готовится всего 10-12 минут

Когда времени немного и нужно быстро что-нибудь придумать на завтрак, выбор можно остановить не только на яичнице в хлебе, но и приготовить ленивое хачапури. Времени на это уйдет немного, зато все близкие будут сыты и поражены вкусом блюда.

Еще один плюс – все ингредиенты вы найдете у себя дома. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Школа жизни".

Как приготовить ленивое хачапури

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.,
  • соль – 1 ч. л.
  • кефир – 200 мл,
  • мука – 170 г,
  • разрыхлитель – 1 ч. л.,
  • сыр – 300 г,
  • подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Яйца смешать с кефиром и солью, взбить.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать.
  3. Сыр натереть на большой терке, добавить, перемешать.
  4. По желанию можно добавить пропущенный через пресс чеснок, зелень, паприку и другие специи по вкусу.
  5. Тесто выложить на сковороду, разровнять ложкой. Обжарить с обеих сторон до готовности.
  6. Готовое блюдо смазать сливочным маслом.

А если вы любите вкусно и сытно позавтракать, рекомендуем обратить внимание на разнообразные варианты завтраков, которые публикует "Телеграф". Каждый найдет блюдо по душе.

Теги:
#Выпечка #Сниданок #Готовим дома #хачапури