Как сделать вкусной дешевую рыбу: лучший рецепт для хека

Прекрасный способ приготовления полезной рыбы

Мы делились рецептом интересных рулетиков из скумбрии. Теперь рассказываем, как вкусно приготовить хек. Это полезная рыба, но часто ее считают скучной. На самом же деле ее просто нужно уметь готовить.

О следующем рецепте рассказали на портале food.obozrevatel.com очень безумно вкусной — с томатами, сыром и специями. Прекрасное блюдо для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты:

Хек – 500 г

Томат – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Сметана – 3-4 ст. л.

Моцарелла – 50 г

Чеснок, зелень — по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук чистим, нарезаем колечками. Выкладываем в форму для запекания. Рыбу чистим, моем. Нарезаем на порционные кусочки, выкладываем на лук. Рыбку солим, по вкусу перчим. Сверху посыпаем мелко нарезанным чесноком. Смазываем все сметаной. Сверху на рыбу и на слой сметаны выкладываем помидоры, изрезанные кольцами. Присыпаем все твердым тертым сыром с зеленью. Ставим форму с рыбой в предварительно разогретую духовку. Запекаем блюдо ориентировочно 30-40 минут при 180 С. Точное время приготовления зависит от особенностей вашей духовки.

Рыбка получается очень вкусная и ароматная. К ней подходит любой гарнир, но особенно вкусно подать ее с нежным картофельным пюре.