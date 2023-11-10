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В обед сделали – вечером можно подавать: нереально вкусные грибочки к праздничному столу

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такие грибочки получаются хрустящими и очень вкусными Новость обновлена 10 ноября 2023, 14:15
Такие грибочки получаются хрустящими и очень вкусными. Фото 24 канал

Великолепная закуска и составляющая других блюд

Мы рассказывали, как вкусно засолить рыбу к праздничному столу и не только. Теперь делимся рецептом замечательного маринада для грибов. Шампиньоны с ним будут нереально аппетитными.

Вам придется потратить всего 15 минут вашего времени, плюс несколько часов в маринование. Такие шампиньоны станут невероятно вкусным дополнением к любому праздничному столу. Рецептом поделились на портале "1 минута"

Ингредиенты:

  • Грибы – 1 кг.
  • Масло растительное – 250 мл.
  • Уксус – 50 мл.
  • Сахар – 5 ч.л.
  • Соль – 2.5 ч.л.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Лавровые листики – 3 шт.
  • Перец горошком – 20 шт.

Способ приготовления:

  1. Хорошо промываем грибы под проточной водой. При необходимости разрезаем надвое.
  2. Переводим грибы в кастрюлю. Добавляем к ним растительное масло, уксус, сахар, соль, лавровые листики. Также кладем черный перец горошком и мелко натертый чеснок.
  3. Перемешиваем и готовьте на малом огне 10-15 минут. После этого даем грибам остыть и настояться как минимум в течение 4 часов.

Эта замечательная самостоятельная закуска. Но их также можно добавлять к супам или тушеным блюдам, или к салатам — таким как вкусная "неклассическая" шуба.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Маринад #Шампиньоны