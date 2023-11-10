В обед сделали – вечером можно подавать: нереально вкусные грибочки к праздничному столу
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Великолепная закуска и составляющая других блюд
Мы рассказывали, как вкусно засолить рыбу к праздничному столу и не только. Теперь делимся рецептом замечательного маринада для грибов. Шампиньоны с ним будут нереально аппетитными.
Вам придется потратить всего 15 минут вашего времени, плюс несколько часов в маринование. Такие шампиньоны станут невероятно вкусным дополнением к любому праздничному столу. Рецептом поделились на портале "1 минута"
Ингредиенты:
- Грибы – 1 кг.
- Масло растительное – 250 мл.
- Уксус – 50 мл.
- Сахар – 5 ч.л.
- Соль – 2.5 ч.л.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Лавровые листики – 3 шт.
- Перец горошком – 20 шт.
Способ приготовления:
- Хорошо промываем грибы под проточной водой. При необходимости разрезаем надвое.
- Переводим грибы в кастрюлю. Добавляем к ним растительное масло, уксус, сахар, соль, лавровые листики. Также кладем черный перец горошком и мелко натертый чеснок.
- Перемешиваем и готовьте на малом огне 10-15 минут. После этого даем грибам остыть и настояться как минимум в течение 4 часов.
Эта замечательная самостоятельная закуска. Но их также можно добавлять к супам или тушеным блюдам, или к салатам — таким как вкусная "неклассическая" шуба.