В обед сделали – вечером можно подавать: нереально вкусные грибочки к праздничному столу

Великолепная закуска и составляющая других блюд

Мы рассказывали, как вкусно засолить рыбу к праздничному столу и не только. Теперь делимся рецептом замечательного маринада для грибов. Шампиньоны с ним будут нереально аппетитными.

Вам придется потратить всего 15 минут вашего времени, плюс несколько часов в маринование. Такие шампиньоны станут невероятно вкусным дополнением к любому праздничному столу. Рецептом поделились на портале "1 минута"

Ингредиенты:

Грибы – 1 кг.

Масло растительное – 250 мл.

Уксус – 50 мл.

Сахар – 5 ч.л.

Соль – 2.5 ч.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Лавровые листики – 3 шт.

Перец горошком – 20 шт.

Способ приготовления:

Хорошо промываем грибы под проточной водой. При необходимости разрезаем надвое. Переводим грибы в кастрюлю. Добавляем к ним растительное масло, уксус, сахар, соль, лавровые листики. Также кладем черный перец горошком и мелко натертый чеснок. Перемешиваем и готовьте на малом огне 10-15 минут. После этого даем грибам остыть и настояться как минимум в течение 4 часов.

Эта замечательная самостоятельная закуска. Но их также можно добавлять к супам или тушеным блюдам, или к салатам — таким как вкусная "неклассическая" шуба.