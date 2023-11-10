Этим пользуются в ресторанах: как сделать уникальную приправу из ингредиента, который дома уходит в мусор

Поступайте разумно и не выбрасывайте кожуры от плодов

Мы рассказывали о трех напитках, которые можно приготовить из яблочной кожуры. Теперь делимся интересным рецептом, для которого основным компонентом является кожура цитрусовых.

Лимоны, мандарины, апельсины и грейпфруты спрятали часть своей пользы в кожуре. Поэтому не следует ее выбрасывать. Что из нее можно приготовить, рассказали на Ua.Portal.

Приправа из лимонной цедры

Такая приправа может служить вкусовым акцентом ко многим блюдам, как сладким так и соленым. Для нее тщательно моем цитрусы и срезаем его кожуру тоненько с помощью специального ножа для цедры или овощечистки. Очень важно снять верхнюю цедру без белой части — она будет точно горчить.

Раскладываем полоски цедры на тарелке. Оставляем их в таком виде при комнатной температуре в течение двух дней – для высыхания.

Из сухой цедры в блендере или кофемолке делаем порошок. Это и будет готовая приправа. Хранить ее нужно в непрозрачной банке с плотно закрывающейся крышечкой.

Добавлять такую специю можно куда угодно – в рыбные блюда, крем-супы и сладкую выпечку. Даже самая обычная шарлотка с цедрой будет намного ароматнее и вкуснее.