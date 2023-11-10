Секреты сербских поваров: эта ароматная постная закуска будет с вами всю осень
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Выходит очень ароматная постная закуска
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат. Теперь делимся простым рецептом замечательной закуски из овощей.
Готовится все легко и просто. Зато эти перчики по-сербски будут так вкусны, что их неплохо будет подать на праздничный стол. Как их готовить, рассказали на портале "Простые рецепты".
Ингредиенты:
- перец сладкий красный, мясистый – 1 кг;
- чеснок – половина головки;
- уксус 9% — 1 ст.л;
- масло – 2 ст.л;
- перец горошком – 5 шт;
- соль — 0.5 ч.л;
- сахар – треть ч.л.
Способ приготовления:
- Хорошо промываем перец. Хвостики не удаляем, вообще не нарушаем цельность овощей.
- Противень застилаем фольгой. На ней раскладываем перец в один слой.
- Запекаем овощи при 200 градусах около 30 минут. За это время его следует перевернуть трижды.
- Складываем печеный перец в кастрюлю, накрываем крышкой. Оставляем до полного остывания овощей.
- Затем легко снимаем шкурку с перца. Выделившийся сок смешиваем с солью и сахаром, перцем, маслом и уксусом. Хорошо перемешиваем.
- Чеснок режем тонкими пластинками, смешиваем с маринадом. Выкладываем слой перцев в сосуд с крышкой.
- Заливаем маринадом, сверху кладем второй слой. Снова поливаем маринадом с чесноком. Закрываем крышкой и оставляем на 6 часов – мариноваться.
Можно сделать такой перец вечером, и тогда уже на следующее утро закуску можно пробовать. Также мы делились рецептом причудливой яичницы.