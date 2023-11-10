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Секреты сербских поваров: эта ароматная постная закуска будет с вами всю осень

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Попробуйте – и будете готовить постоянно
Попробуйте – и будете готовить постоянно. Фото Сегодня

Выходит очень ароматная постная закуска

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат. Теперь делимся простым рецептом замечательной закуски из овощей.

Готовится все легко и просто. Зато эти перчики по-сербски будут так вкусны, что их неплохо будет подать на праздничный стол. Как их готовить, рассказали на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

  • перец сладкий красный, мясистый – 1 кг;
  • чеснок – половина головки;
  • уксус 9% — 1 ст.л;
  • масло – 2 ст.л;
  • перец горошком – 5 шт;
  • соль — 0.5 ч.л;
  • сахар – треть ч.л.

Способ приготовления:

  1. Хорошо промываем перец. Хвостики не удаляем, вообще не нарушаем цельность овощей.
  2. Противень застилаем фольгой. На ней раскладываем перец в один слой.
  3. Запекаем овощи при 200 градусах около 30 минут. За это время его следует перевернуть трижды.
  4. Складываем печеный перец в кастрюлю, накрываем крышкой. Оставляем до полного остывания овощей.
  5. Затем легко снимаем шкурку с перца. Выделившийся сок смешиваем с солью и сахаром, перцем, маслом и уксусом. Хорошо перемешиваем.
  6. Чеснок режем тонкими пластинками, смешиваем с маринадом. Выкладываем слой перцев в сосуд с крышкой.
  7. Заливаем маринадом, сверху кладем второй слой. Снова поливаем маринадом с чесноком. Закрываем крышкой и оставляем на 6 часов – мариноваться.

Можно сделать такой перец вечером, и тогда уже на следующее утро закуску можно пробовать. Также мы делились рецептом причудливой яичницы.

Теги:
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