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Забудете о "Шарлотке": вкуснейший пирог с яблоками и нежным кремом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Восхитительный яблочный пирог с ванильным кремом
Восхитительный яблочный пирог с ванильным кремом. Фото souspark.ru

Пирог с яблоками и ванильным кремом получается нежным и очень вкусным

Если яблока все не заканчиваются, а готовить "Шарлотку" уже надоело, можно разнообразить свое меню, приготовив другую вкусную выпечку. Одним из самых вкусных пирогов является выпечка с яблоками и кремом-суфле.

Именно крем является изюминкой выпечки, а песочное тесто просто тает во рту. А рецептом вкусности с нами поделились на портале клуба "Женские секреты".

Как приготовить пирог с яблоками и ванильным кремом

Ингредиенты:

Тесто

  • мука – 500 г;
  • маргарин – 250 г;
  • ванильный сахар – 1 пачка;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • сахар – 200 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт. + желток

Крем

  • ванильный пудинг — 2 пакетика по 40 г;
  • сахар – 6 ст. л.;
  • молоко – 700 мл.

Начинка

  • яблоко – 6 шт.;
  • панировочные сухари – 3 ст. л.;
  • сок лимона

Способ приготовления:

  1. Просеянную муку соединить с разрыхлителем.
  2. Добавить маргарин, нарезанный на кусочки, растереть руками в крошку.
  3. Добавить сахар, ванильный сахар, сметану и яйца, вымесить.
  4. Тесто поделить на две неравные части и положить в холодильник на полтора часа.
  5. Яблоки очистить от кожуры, сердцевину вырезать, мякоть порезать тонкими дольками. Сбрызнуть лимонным соком, перемешать.
  6. 500 мл молока поставить подогревать. В оставшиеся 200 мл молока добавить пудинг и сахар, тщательно размешать венчиком.
  7. Когда молоко закипит, добавить молочную смесь тонкой струйкой, помешивая венчиком. Затем на медленном огне довести крем до пузырьков и выключить.
  8. Форму для выпечки смазать маслом, выложить большую часть теста, разравнять руками и сделать бортики.
  9. Сверху присыпать сухарями, выложить яблоки в два ряда и залить их горячим кремом.
  10. Из остатков теста раскатать пласт, нарезать его на полоски и сделать решетку на поверхности.
  11. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.

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#Яблоко #Пирог #Готовим дома