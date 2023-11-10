Забудете о "Шарлотке": вкуснейший пирог с яблоками и нежным кремом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Пирог с яблоками и ванильным кремом получается нежным и очень вкусным
Если яблока все не заканчиваются, а готовить "Шарлотку" уже надоело, можно разнообразить свое меню, приготовив другую вкусную выпечку. Одним из самых вкусных пирогов является выпечка с яблоками и кремом-суфле.
Именно крем является изюминкой выпечки, а песочное тесто просто тает во рту. А рецептом вкусности с нами поделились на портале клуба "Женские секреты".
Как приготовить пирог с яблоками и ванильным кремом
Ингредиенты:
Тесто
- мука – 500 г;
- маргарин – 250 г;
- ванильный сахар – 1 пачка;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сахар – 200 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- яйцо – 1 шт. + желток
Крем
- ванильный пудинг — 2 пакетика по 40 г;
- сахар – 6 ст. л.;
- молоко – 700 мл.
Начинка
- яблоко – 6 шт.;
- панировочные сухари – 3 ст. л.;
- сок лимона
Способ приготовления:
- Просеянную муку соединить с разрыхлителем.
- Добавить маргарин, нарезанный на кусочки, растереть руками в крошку.
- Добавить сахар, ванильный сахар, сметану и яйца, вымесить.
- Тесто поделить на две неравные части и положить в холодильник на полтора часа.
- Яблоки очистить от кожуры, сердцевину вырезать, мякоть порезать тонкими дольками. Сбрызнуть лимонным соком, перемешать.
- 500 мл молока поставить подогревать. В оставшиеся 200 мл молока добавить пудинг и сахар, тщательно размешать венчиком.
- Когда молоко закипит, добавить молочную смесь тонкой струйкой, помешивая венчиком. Затем на медленном огне довести крем до пузырьков и выключить.
- Форму для выпечки смазать маслом, выложить большую часть теста, разравнять руками и сделать бортики.
- Сверху присыпать сухарями, выложить яблоки в два ряда и залить их горячим кремом.
- Из остатков теста раскатать пласт, нарезать его на полоски и сделать решетку на поверхности.
- Выпекать пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут.
А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.