Забудете о "Шарлотке": вкуснейший пирог с яблоками и нежным кремом

Пирог с яблоками и ванильным кремом получается нежным и очень вкусным

Если яблока все не заканчиваются, а готовить "Шарлотку" уже надоело, можно разнообразить свое меню, приготовив другую вкусную выпечку. Одним из самых вкусных пирогов является выпечка с яблоками и кремом-суфле.

Именно крем является изюминкой выпечки, а песочное тесто просто тает во рту. А рецептом вкусности с нами поделились на портале клуба "Женские секреты".

Как приготовить пирог с яблоками и ванильным кремом

Ингредиенты:

Тесто

мука – 500 г;

маргарин – 250 г;

ванильный сахар – 1 пачка;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сахар – 200 г;

сметана – 2 ст. л.;

яйцо – 1 шт. + желток

Крем

ванильный пудинг — 2 пакетика по 40 г;

сахар – 6 ст. л.;

молоко – 700 мл.

Начинка

яблоко – 6 шт.;

панировочные сухари – 3 ст. л.;

сок лимона

Способ приготовления:

Просеянную муку соединить с разрыхлителем. Добавить маргарин, нарезанный на кусочки, растереть руками в крошку. Добавить сахар, ванильный сахар, сметану и яйца, вымесить. Тесто поделить на две неравные части и положить в холодильник на полтора часа. Яблоки очистить от кожуры, сердцевину вырезать, мякоть порезать тонкими дольками. Сбрызнуть лимонным соком, перемешать. 500 мл молока поставить подогревать. В оставшиеся 200 мл молока добавить пудинг и сахар, тщательно размешать венчиком. Когда молоко закипит, добавить молочную смесь тонкой струйкой, помешивая венчиком. Затем на медленном огне довести крем до пузырьков и выключить. Форму для выпечки смазать маслом, выложить большую часть теста, разравнять руками и сделать бортики. Сверху присыпать сухарями, выложить яблоки в два ряда и залить их горячим кремом. Из остатков теста раскатать пласт, нарезать его на полоски и сделать решетку на поверхности. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут.

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