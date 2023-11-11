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Немного сыра, ветчины и стакан кефира: эти ленивые пирожки вы приготовите за пару минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С такими пирожками вы полюбите завтрак
С такими пирожками вы полюбите завтрак. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Этот рецепт будет вас выручать постоянно

Завтрак — один из самых важных приемов пищи и пропускать его нежелательно. Именно утром мы получаем энергию и настроение на весь день. Поэтому важно, чтобы завтрак был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. По этой причине вас выручат ленивые пирожки.

Жареные пирожки с начинкой с ветчиной и сыром по рецепту cook_julija_simonchuk — отличный вариант для вкусного завтрака и сытного перекуса. Они отлично утоляют голод, готовятся быстро, не задерживаются на столе и съедаются в считанные минуты. Поэтому если хотите порадовать родных вкусным и сытным блюдом без возни с тестом, этот рецепт именно для вас.

Как приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

  • кефир (2,5%) – 300 мл;
  • растительное масло – 2 ст. л;
  • яйцо сырое – 1 шт.;
  • соль – 1 ч. л;
  • мука – 220 гр;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • колбаса или ветчина – 100-150 гр;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйцо вареное – 1 шт.;
  • зеленый лук – пучок.

Все продукты должны быть комнатной температуры.

Способ приготовления:

  1. Кефир, сырое яйцо, растительное масло и соль перемешайте до растворения соли в глубокой миске. В полученную массу просейте муку с разрыхлителем и снова перемешайте.
  2. Ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр и вареное яйцо натрите на крупную терку, зелень мелко порубите. Все подготовленные продукты отправьте в миску с тестом и еще раз перемешайте.
  3. Получившуюся массу столовой ложкой выкладывайте на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Если пирожки надоели, можно приготовить ленивый пирог из капусты по рецепту "Телеграфа". Получится невероятно вкусно.

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