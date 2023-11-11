Немного сыра, ветчины и стакан кефира: эти ленивые пирожки вы приготовите за пару минут
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Этот рецепт будет вас выручать постоянно
Завтрак — один из самых важных приемов пищи и пропускать его нежелательно. Именно утром мы получаем энергию и настроение на весь день. Поэтому важно, чтобы завтрак был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. По этой причине вас выручат ленивые пирожки.
Жареные пирожки с начинкой с ветчиной и сыром по рецепту cook_julija_simonchuk — отличный вариант для вкусного завтрака и сытного перекуса. Они отлично утоляют голод, готовятся быстро, не задерживаются на столе и съедаются в считанные минуты. Поэтому если хотите порадовать родных вкусным и сытным блюдом без возни с тестом, этот рецепт именно для вас.
Как приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- кефир (2,5%) – 300 мл;
- растительное масло – 2 ст. л;
- яйцо сырое – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л;
- мука – 220 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- колбаса или ветчина – 100-150 гр;
- сыр твердый – 100 г;
- яйцо вареное – 1 шт.;
- зеленый лук – пучок.
Все продукты должны быть комнатной температуры.
Способ приготовления:
- Кефир, сырое яйцо, растительное масло и соль перемешайте до растворения соли в глубокой миске. В полученную массу просейте муку с разрыхлителем и снова перемешайте.
- Ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр и вареное яйцо натрите на крупную терку, зелень мелко порубите. Все подготовленные продукты отправьте в миску с тестом и еще раз перемешайте.
- Получившуюся массу столовой ложкой выкладывайте на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
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