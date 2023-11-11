Несколько простых продуктов – и салат на столе: сытное блюдо, которое заменит вам все перекусы

Прекрасное питательное блюдо на каждый день или к праздничному столу

Мы рассказывали, как приготовить вкусную рыбную намазку. Этот рецепт актуален и на каждый день, и на праздник, просто как салат, о котором мы расскажем ниже. Эта закуска совсем простая.

Она станет отличным дополнением к основному блюду за обедом. Рецептом поделились на портале SHUBA. Состоит он из доступных ингредиентов, которые совсем не сложно найти в магазине.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная

Копченая куриная грудка

Огурец

Консервированная кукуруза

Сухарики

Майонез 67%

Соль

Черный перец

Способ приготовления:

Мелко шинкуем капусту. Добавляем нарезанное соломкой куриное филе, огурец. Пересыпаем все в салатницу или просто великую миску. Добавляем кукурузу и сухарики. Заправляем салат по вкусу майонезом. Добавляем специи и перемешиваем. На этом же этапе пробуем, не нужно добавить еще соли или перца.

Салат получается очень вкусный. Сухарики и майонез лучше добавлять непосредственно перед подачей – так будет вкуснее. Также мы рассказывали, что добавить в "шубу", чтобы коренным образом изменить вкус традиционного салата.