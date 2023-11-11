Несколько простых продуктов – и салат на столе: сытное блюдо, которое заменит вам все перекусы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасное питательное блюдо на каждый день или к праздничному столу
Мы рассказывали, как приготовить вкусную рыбную намазку. Этот рецепт актуален и на каждый день, и на праздник, просто как салат, о котором мы расскажем ниже. Эта закуска совсем простая.
Она станет отличным дополнением к основному блюду за обедом. Рецептом поделились на портале SHUBA. Состоит он из доступных ингредиентов, которые совсем не сложно найти в магазине.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная
- Копченая куриная грудка
- Огурец
- Консервированная кукуруза
- Сухарики
- Майонез 67%
- Соль
- Черный перец
Способ приготовления:
- Мелко шинкуем капусту. Добавляем нарезанное соломкой куриное филе, огурец.
- Пересыпаем все в салатницу или просто великую миску. Добавляем кукурузу и сухарики.
- Заправляем салат по вкусу майонезом. Добавляем специи и перемешиваем. На этом же этапе пробуем, не нужно добавить еще соли или перца.
Салат получается очень вкусный. Сухарики и майонез лучше добавлять непосредственно перед подачей – так будет вкуснее. Также мы рассказывали, что добавить в "шубу", чтобы коренным образом изменить вкус традиционного салата.