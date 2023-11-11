Замените яблоки на другой продукт - и к классической шарлотке вы больше не вернетесь

Просто готовится, съедается быстро

Осень — пора яблок и вкуснейшей домашней шарлотки. Даже самым ярым поклонникам этого фрукта иногда хочется разнообразия. Если возникло желание поэкспериментировать, тогда этот рецепт для вас.

"Важно знать" делится рецептом необычной банановой шарлотки. Благодаря невероятной простоте приготовления и потрясающему вкусу вы будете готовить ее постоянно. Бананы придают этому десерту нежный и насыщенный вкус, а шарлотка получится мягкой и ароматной. Этот рецепт станет радостным открытием и для вас, и для тех, кто попробует такой пирог.

Как приготовить банановую шарлотку

Ингредиенты:

3 яйца;

200 г сахара;

200 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя для теста;

2 банана;

20 г сливочного масла (для смазывания формы);

2 ст. л. сахарной пудры.

Способ приготовления:

Для приготовления основы для шарлотки взбейте в блендере яйца с сахаром, затем добавьте к ним муку и разрыхлитель для теста. Форму для выпечки смажьте небольшим количеством сливочного масла и вылейте часть теста в подготовленную форму. Бананы очистите, нарежьте кружочками и равномерно распределите их поверх теста. Сверху добавьте оставшееся тесто. Отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте шарлотку в течение 45–55 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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