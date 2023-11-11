Эти печеночные рулетики превратят любой ужин в праздник

Самый вкусный рецепт печени

Печень — невероятно полезный продукт. Мы любим ее как самостоятельное блюдо и готовим из нее фантастические котлеты.

Сегодня вместе с "Рецепты Каждый День" предлагаем приготовить печеночные рулетики. Такое угощение украсит любой праздничный стол и станет приятным дополнением к повседневному меню.

Как приготовить печеночные рулетики

Ингредиенты:

печень говяжья — 400 г. ;

яйцо — 2 шт. ;

молоко — 200 мл.;

мука — 150 г.;

соль — 1 ч.л.

Для начинки:

варёная морковь — 2 шт. ;

яйца — 4 шт. ;

сыр — 150 г.;

солёные огурцы — 2 шт.;

майонез — 70 мл.;

чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления:

Печень моем, чистим, пропускаем через мясорубку или измельчаем с помощью блендера. Добавляем к ней яйца, молоко, муку, соль и все тщательно перемешиваем. Полученную массу выкладываем на сковороду с небольшим количеством масла и жарим до готовности. Для приготовления начинки все необходимые ингредиенты мелко натираем, добавляем майонез и чеснок, все тщательно перемешиваем. На каждый печёночный блин выкладываем начинку, заворачиваем в рулет и нарезаем. При подаче печеночные рулеты можно украсить.

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