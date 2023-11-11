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Эти печеночные рулетики превратят любой ужин в праздник

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такая закуска будет уместна и к празднику, и для перекуса
Такая закуска будет уместна и к празднику, и для перекуса. Фото Рецепты Каждый День

Самый вкусный рецепт печени

Печень — невероятно полезный продукт. Мы любим ее как самостоятельное блюдо и готовим из нее фантастические котлеты.

Сегодня вместе с "Рецепты Каждый День" предлагаем приготовить печеночные рулетики. Такое угощение украсит любой праздничный стол и станет приятным дополнением к повседневному меню.

Как приготовить печеночные рулетики

Ингредиенты:

  • печень говяжья — 400 г. ;
  • яйцо — 2 шт. ;
  • молоко — 200 мл.;
  • мука — 150 г.;
  • соль — 1 ч.л.

Для начинки:

  • варёная морковь — 2 шт. ;
  • яйца — 4 шт. ;
  • сыр — 150 г.;
  • солёные огурцы — 2 шт.;
  • майонез — 70 мл.;
  • чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Печень моем, чистим, пропускаем через мясорубку или измельчаем с помощью блендера. Добавляем к ней яйца, молоко, муку, соль и все тщательно перемешиваем.
  2. Полученную массу выкладываем на сковороду с небольшим количеством масла и жарим до готовности.
  3. Для приготовления начинки все необходимые ингредиенты мелко натираем, добавляем майонез и чеснок, все тщательно перемешиваем.
  4. На каждый печёночный блин выкладываем начинку, заворачиваем в рулет и нарезаем. При подаче печеночные рулеты можно украсить.

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