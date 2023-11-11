Эти печеночные рулетики превратят любой ужин в праздник
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Самый вкусный рецепт печени
Печень — невероятно полезный продукт. Мы любим ее как самостоятельное блюдо и готовим из нее фантастические котлеты.
Сегодня вместе с "Рецепты Каждый День" предлагаем приготовить печеночные рулетики. Такое угощение украсит любой праздничный стол и станет приятным дополнением к повседневному меню.
Как приготовить печеночные рулетики
Ингредиенты:
- печень говяжья — 400 г. ;
- яйцо — 2 шт. ;
- молоко — 200 мл.;
- мука — 150 г.;
- соль — 1 ч.л.
Для начинки:
- варёная морковь — 2 шт. ;
- яйца — 4 шт. ;
- сыр — 150 г.;
- солёные огурцы — 2 шт.;
- майонез — 70 мл.;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления:
- Печень моем, чистим, пропускаем через мясорубку или измельчаем с помощью блендера. Добавляем к ней яйца, молоко, муку, соль и все тщательно перемешиваем.
- Полученную массу выкладываем на сковороду с небольшим количеством масла и жарим до готовности.
- Для приготовления начинки все необходимые ингредиенты мелко натираем, добавляем майонез и чеснок, все тщательно перемешиваем.
- На каждый печёночный блин выкладываем начинку, заворачиваем в рулет и нарезаем. При подаче печеночные рулеты можно украсить.
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