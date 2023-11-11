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На праздничный стол или к ужину: в таком виде печень съедят до последнего кусочка

Автор
Мария Швец Мария Швец
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На гарнир отлично подойдут картофель, рис или паста
На гарнир отлично подойдут картофель, рис или паста. Фото say7.info

Нежная, сочная печень с ароматом копченостей

Не все любят печень из-за специфического запаха и аромата. Однако пользу от этого субпродукта сложно переоценить.

Использовав кулинарные хитрости, можно приготовить вкуснейшее блюдо из печени, которое за считанные минуты сметут из тарелок. Одним из таких являются рулетики в беконе, информирует "say7".

Как приготовить печень в беконе

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьей печени;
  • 200 г бекона;
  • 300 г помидоров;
  • 150 г лука;
  • 3 зубчика чеснока;
  • зелень по вкусу;
  • 2–3 веточки тимьяна (по желанию);
  • соль;
  • перец;

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок мелко нарезать.
  2. С помидоров снять шкурку, нарезать кубиками.
  3. Зелень мелко нарезать.
  4. Одну полоску бекона нарезать.
  5. Печень нарезать кусочками примерно 5×3 см.
  6. Каждый кусочек печени обернуть полоской бекона.
  7. Нарезанный бекон обжарить.
  8. Добавить лук, чеснок.
  9. Обжарить.
  10. Добавить помидоры.
  11. Добавить тимьян.
  12. Посолить, поперчить.
  13. Тушить в течение 5 минут.
  14. Добавить печень в беконе.
  15. Накрыть крышкой.
  16. Тушить в течение 10–15 минут.
  17. Добавить зелень.

А если вы любите печень, рекомендуем также приготовить этот субпродукт в соевой соусе. Различные специи, водоросли и соусы дополняют блюдо и создают приятный хруст.

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#Печень #Готовим дома #Рулетики