На праздничный стол или к ужину: в таком виде печень съедят до последнего кусочка
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Нежная, сочная печень с ароматом копченостей
Не все любят печень из-за специфического запаха и аромата. Однако пользу от этого субпродукта сложно переоценить.
Использовав кулинарные хитрости, можно приготовить вкуснейшее блюдо из печени, которое за считанные минуты сметут из тарелок. Одним из таких являются рулетики в беконе, информирует "say7".
Как приготовить печень в беконе
Ингредиенты:
- 500 г говяжьей печени;
- 200 г бекона;
- 300 г помидоров;
- 150 г лука;
- 3 зубчика чеснока;
- зелень по вкусу;
- 2–3 веточки тимьяна (по желанию);
- соль;
- перец;
Способ приготовления:
- Лук и чеснок мелко нарезать.
- С помидоров снять шкурку, нарезать кубиками.
- Зелень мелко нарезать.
- Одну полоску бекона нарезать.
- Печень нарезать кусочками примерно 5×3 см.
- Каждый кусочек печени обернуть полоской бекона.
- Нарезанный бекон обжарить.
- Добавить лук, чеснок.
- Обжарить.
- Добавить помидоры.
- Добавить тимьян.
- Посолить, поперчить.
- Тушить в течение 5 минут.
- Добавить печень в беконе.
- Накрыть крышкой.
- Тушить в течение 10–15 минут.
- Добавить зелень.
А если вы любите печень, рекомендуем также приготовить этот субпродукт в соевой соусе. Различные специи, водоросли и соусы дополняют блюдо и создают приятный хруст.