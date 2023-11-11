На праздничный стол или к ужину: в таком виде печень съедят до последнего кусочка

Нежная, сочная печень с ароматом копченостей

Не все любят печень из-за специфического запаха и аромата. Однако пользу от этого субпродукта сложно переоценить.

Использовав кулинарные хитрости, можно приготовить вкуснейшее блюдо из печени, которое за считанные минуты сметут из тарелок. Одним из таких являются рулетики в беконе, информирует "say7".

Как приготовить печень в беконе

Ингредиенты:

500 г говяжьей печени;

200 г бекона;

300 г помидоров;

150 г лука;

3 зубчика чеснока;

зелень по вкусу;

2–3 веточки тимьяна (по желанию);

соль;

перец;

Способ приготовления:

Лук и чеснок мелко нарезать. С помидоров снять шкурку, нарезать кубиками. Зелень мелко нарезать. Одну полоску бекона нарезать. Печень нарезать кусочками примерно 5×3 см. Каждый кусочек печени обернуть полоской бекона. Нарезанный бекон обжарить. Добавить лук, чеснок. Обжарить. Добавить помидоры. Добавить тимьян. Посолить, поперчить. Тушить в течение 5 минут. Добавить печень в беконе. Накрыть крышкой. Тушить в течение 10–15 минут. Добавить зелень.

А если вы любите печень, рекомендуем также приготовить этот субпродукт в соевой соусе. Различные специи, водоросли и соусы дополняют блюдо и создают приятный хруст.