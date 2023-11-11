Отличный десерт к Новому году: бисквитный рулет "Глаз дракона"

Продукты самые простые, но при этом бисквитный рулет получается очень вкусным

К Новому году можно приготовить не только традиционную "Шубу" или "Оливье". Чтобы задобрить Дракона — символ 2024 года, еды на столе должно быть много, и она должна ассоциироваться с этим мифическим персонажем.

Одним из таких несложных, но вкусных блюд является бисквитный рулет "Глаз дракона". Рецептом с нами поделились на портале "1000.menu".

Как приготовить бисквитный рулет

Ингредиенты:

Тесто

сахар — 120 г;

пшеничная мука – 70 г;

молоко – 40 мл;

сливочное масло – 15 г;

картофельный крахмал – 10 г;

яйца – 6 шт.;

соль – щепотка;

Начинка

киви – 6-8 шт.;

Крем

сливки (33%) — 220 мл;

йогурт без добавок — 200 мл;

молоко – 70 мл;

сахарная пудра – 80 г;

желатин – 12 г

Способ приготовления:

Молоко и сливочное масло подогреть. Яйца разделить на желтки и белки. Холодные белки взбить с солью и 80 г сахара до устойчивых пиков. Желтки взбить с оставшимся сахаром до посветления. В желтки добавить треть взбитых белков и перемешать. Постепенно добавить просеянную с крахмалом муку и перемешать. Добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать тесто лопаткой. Влить теплое молоко со сливочным маслом и перемешать, стараясь не осадить тесто. Застеленный пергаментом противень смазать растительным маслом, вылить туда тесто и разровнять. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут. Готовый корж свернуть рулетом вместе с пергаментом, на котором он выпекался, оставить остыть, после чего развернуть и убрать пергамент. Киви очистить от кожицы. Для крема необходимо залить желатин холодным молоком и оставить набухать, после чего подогреть на маленьком огне. Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до устойчивых пиков, добавить йогурт и желатин, перемешать. Поставить крем в холодильник на 20 минут. На остывший корж нанести ровным слоем большую часть крема. На крем вдоль широкого края коржа цепочкой выложить целые киви. На фрукты нанести оставшийся крем. Свернуть бисквит плотным рулетом, чтобы киви оказались внутри. Завернуть рулет в пергамент и убрать в холодильник на 3-4 часа или на ночь. Готовый бисквитный рулет посыпать сахарной пудрой, нарезать на кусочки и подать к столу.

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