Отличный десерт к Новому году: бисквитный рулет "Глаз дракона"
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Продукты самые простые, но при этом бисквитный рулет получается очень вкусным
К Новому году можно приготовить не только традиционную "Шубу" или "Оливье". Чтобы задобрить Дракона — символ 2024 года, еды на столе должно быть много, и она должна ассоциироваться с этим мифическим персонажем.
Одним из таких несложных, но вкусных блюд является бисквитный рулет "Глаз дракона". Рецептом с нами поделились на портале "1000.menu".
Как приготовить бисквитный рулет
Ингредиенты:
Тесто
- сахар — 120 г;
- пшеничная мука – 70 г;
- молоко – 40 мл;
- сливочное масло – 15 г;
- картофельный крахмал – 10 г;
- яйца – 6 шт.;
- соль – щепотка;
Начинка
- киви – 6-8 шт.;
Крем
- сливки (33%) — 220 мл;
- йогурт без добавок — 200 мл;
- молоко – 70 мл;
- сахарная пудра – 80 г;
- желатин – 12 г
Способ приготовления:
- Молоко и сливочное масло подогреть.
- Яйца разделить на желтки и белки. Холодные белки взбить с солью и 80 г сахара до устойчивых пиков.
- Желтки взбить с оставшимся сахаром до посветления.
- В желтки добавить треть взбитых белков и перемешать.
- Постепенно добавить просеянную с крахмалом муку и перемешать. Добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать тесто лопаткой.
- Влить теплое молоко со сливочным маслом и перемешать, стараясь не осадить тесто.
- Застеленный пергаментом противень смазать растительным маслом, вылить туда тесто и разровнять. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
- Готовый корж свернуть рулетом вместе с пергаментом, на котором он выпекался, оставить остыть, после чего развернуть и убрать пергамент.
- Киви очистить от кожицы.
- Для крема необходимо залить желатин холодным молоком и оставить набухать, после чего подогреть на маленьком огне.
- Холодные сливки взбить с сахарной пудрой до устойчивых пиков, добавить йогурт и желатин, перемешать. Поставить крем в холодильник на 20 минут.
- На остывший корж нанести ровным слоем большую часть крема. На крем вдоль широкого края коржа цепочкой выложить целые киви. На фрукты нанести оставшийся крем.
- Свернуть бисквит плотным рулетом, чтобы киви оказались внутри. Завернуть рулет в пергамент и убрать в холодильник на 3-4 часа или на ночь.
- Готовый бисквитный рулет посыпать сахарной пудрой, нарезать на кусочки и подать к столу.
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