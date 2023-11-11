Роскошное блюдо из вчерашнего пюре: идеальный ужин за 30 минут
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Блюдо получается особенно вкусным
Вкусное нежное пюре для многих является любимым гарниром. Однако лучше его готовить малыми порциями, сегодня на сегодня. На следующий день блюдо потеряет свое великолепие.
Если у вас осталось пюре, его уже не так вкусно есть, но по-прежнему можно использовать для других блюд. К примеру, на портале "Хозяйка" рассказали, как с таким картофелем приготовить вкусную запеканку.
Ингредиенты:
- Картофельное пюре — 700 г
- Мука — 150 г
- Куркума – 1/4 ч. л.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Лесные грибы — 300 г
- Лук — 110 г
- Сыр — 60 г
Способ приготовления:
- Обжариваем на растительном масле мелко порезанный лук. Она должна стать прозрачной, чуть золотистой.
- Добавляем грибы, быстро обжариваем их. Тогда солим и готовим еще несколько минут, помешивая.
- К готовому пюре добавляем яйцо и куркуму. Все перемешиваем. Просеиваем в массу муку, перемешиваем и по вкусу добавляем соли и перца.
- В форму кладем пергамент, смазываем его растительным маслом. На дно выкладываем две трети пюре, формируем из него бортики.
- Поверх пюре, между бортиками выкладываем грибочки. Сверху делаем слой из пюре. Смазываем желтком.
- Ставим запеканку в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Выпекание займет примерно на 30 минут. Тогда посыпаем творогом и ставим еще на 10 минут.
Запеканка получается очень ароматной и вкусной. К тому же, ее можно есть в пост, просто как вкусные гречишные котлетки.