Роскошное блюдо из вчерашнего пюре: идеальный ужин за 30 минут

Блюдо получается особенно вкусным

Вкусное нежное пюре для многих является любимым гарниром. Однако лучше его готовить малыми порциями, сегодня на сегодня. На следующий день блюдо потеряет свое великолепие.

Если у вас осталось пюре, его уже не так вкусно есть, но по-прежнему можно использовать для других блюд. К примеру, на портале "Хозяйка" рассказали, как с таким картофелем приготовить вкусную запеканку.

Ингредиенты:

Картофельное пюре — 700 г

Мука — 150 г

Куркума – 1/4 ч. л.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Лесные грибы — 300 г

Лук — 110 г

Сыр — 60 г

Способ приготовления:

Обжариваем на растительном масле мелко порезанный лук. Она должна стать прозрачной, чуть золотистой. Добавляем грибы, быстро обжариваем их. Тогда солим и готовим еще несколько минут, помешивая. К готовому пюре добавляем яйцо и куркуму. Все перемешиваем. Просеиваем в массу муку, перемешиваем и по вкусу добавляем соли и перца. В форму кладем пергамент, смазываем его растительным маслом. На дно выкладываем две трети пюре, формируем из него бортики. Поверх пюре, между бортиками выкладываем грибочки. Сверху делаем слой из пюре. Смазываем желтком. Ставим запеканку в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Выпекание займет примерно на 30 минут. Тогда посыпаем творогом и ставим еще на 10 минут.

Запеканка получается очень ароматной и вкусной. К тому же, ее можно есть в пост, просто как вкусные гречишные котлетки.