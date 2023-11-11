Вкусное тесто и сочная начинка: проверенный рецепт домашней пиццы

Идеальный рецепт теста для пиццы

Многие любят пиццу. Ее готовят для перекуса, на завтрак и едят на посиделках с друзьями.

Существует множество вариантов приготовления этого блюда. Одним из самых удачных рецептов является пицца на дрожжевом тесте с сочной начинкой по рецепту "Українська ґаздиня".

Как приготовить вкусную пиццу

Ингредиенты на 2 пиццы (диаметр ~30 см)

пшеничная мука – 2,5 стакана;

теплая вода – 1 стакан;

дрожжи сухие – 7 г;

соль –1/2 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

подсолнечное или оливковое масло – 3 ст. л.

кетчуп или томатная паста – 4 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

колбаса (салями, ветчина)

помидоры – 2 шт.

шампиньоны – 3 шт.

творог – 350-450 г.

оливки, зелень – по желанию

Способ приготовления:

Для теста в тёплой воде растворить соль, сахар, дрожжи, оставить на 10 минут. Добавить подсолнечное масло, перемешать. Постепенно просеять муку, замесить тесто. Стол посыпать мукой, выложить тесто, вымешивать около 10 минут. После этого выложить его в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место без сквозняков на час. Тем временем приготовить соус для пиццы, смешав кетчуп и выдавленный через пресс чеснок. Колбасу, помидоры, шампиньоны, оливки порезать, сыр натереть на терке. Достать тесто, разомнуть его руками, раскатать, выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки. Тесто смазать томатной пастой, оставляя около 1 см по краям. Выложить начинку, присыпать сыром. Выпекать при температуре около 200 градусов около 10 минут.

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