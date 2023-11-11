Вкусное тесто и сочная начинка: проверенный рецепт домашней пиццы
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Идеальный рецепт теста для пиццы
Многие любят пиццу. Ее готовят для перекуса, на завтрак и едят на посиделках с друзьями.
Существует множество вариантов приготовления этого блюда. Одним из самых удачных рецептов является пицца на дрожжевом тесте с сочной начинкой по рецепту "Українська ґаздиня".
Как приготовить вкусную пиццу
Ингредиенты на 2 пиццы (диаметр ~30 см)
- пшеничная мука – 2,5 стакана;
- теплая вода – 1 стакан;
- дрожжи сухие – 7 г;
- соль –1/2 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- подсолнечное или оливковое масло – 3 ст. л.
- кетчуп или томатная паста – 4 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- колбаса (салями, ветчина)
- помидоры – 2 шт.
- шампиньоны – 3 шт.
- творог – 350-450 г.
- оливки, зелень – по желанию
Способ приготовления:
- Для теста в тёплой воде растворить соль, сахар, дрожжи, оставить на 10 минут.
- Добавить подсолнечное масло, перемешать.
- Постепенно просеять муку, замесить тесто.
- Стол посыпать мукой, выложить тесто, вымешивать около 10 минут. После этого выложить его в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место без сквозняков на час.
- Тем временем приготовить соус для пиццы, смешав кетчуп и выдавленный через пресс чеснок.
- Колбасу, помидоры, шампиньоны, оливки порезать, сыр натереть на терке.
- Достать тесто, разомнуть его руками, раскатать, выложить в застеленную пергаментом форму для выпечки.
- Тесто смазать томатной пастой, оставляя около 1 см по краям.
- Выложить начинку, присыпать сыром.
- Выпекать при температуре около 200 градусов около 10 минут.
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