Вкусно, как в детстве: молочные коржики за 15 минут
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Коржики по этому рецепту получаются мягкими и нежными
Многие помнят с детства не только пышные ванильные булочки, но и молочные коржики. Некоторые любили их пробовать на ночь с молоком, у кого-то печенье продавали в школе.
Коржики получаются ароматные, сладкие, в меру рассыпчатые. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Українська ґаздиня".
Как приготовить молочные коржики
Ингредиенты:
- масло сливочное — 100 г;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 100 мл;
- мука — 450 г;
- ½ ч.л. сода + уксус;
Способ приготовления:
- Масло комнатной температуры взбить миксером до белого цвета.
- Добавить сахар и ванильный сахар, взбить.
- Добавить куриное яйцо, взбить.
- Влить молоко комнатной температуры, взбить.
- Погасить соду уксусом, добавить в тесто.
- Просеять муку, замесить мягкое эластичное тесто.
- Тесто раскатать в пласт толщиной не менее 0,5 см.
- Стаканом вырезать круглые коржики, выложить на застеленный пергаментом противень.
- Коржики смазать молоком, присыпать сахаром.
- Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.
А если вы любите вкусное печенье, рекомендуем приготовить мягкое и нежное печенье на сметане. Такие сладости готовятся просто элементарно, а получаются очень вкусными.