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Вкусно, как в детстве: молочные коржики за 15 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Молочные коржики смакуют с теплым молоком
Молочные коржики смакуют с теплым молоком. Фото gazdynja.com

Коржики по этому рецепту получаются мягкими и нежными

Многие помнят с детства не только пышные ванильные булочки, но и молочные коржики. Некоторые любили их пробовать на ночь с молоком, у кого-то печенье продавали в школе.

Коржики получаются ароматные, сладкие, в меру рассыпчатые. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Українська ґаздиня".

Как приготовить молочные коржики

Ингредиенты:

  • масло сливочное — 100 г;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • мука — 450 г;
  • ½ ч.л. сода + уксус;

Способ приготовления:

  1. Масло комнатной температуры взбить миксером до белого цвета.
  2. Добавить сахар и ванильный сахар, взбить.
  3. Добавить куриное яйцо, взбить.
  4. Влить молоко комнатной температуры, взбить.
  5. Погасить соду уксусом, добавить в тесто.
  6. Просеять муку, замесить мягкое эластичное тесто.
  7. Тесто раскатать в пласт толщиной не менее 0,5 см.
  8. Стаканом вырезать круглые коржики, выложить на застеленный пергаментом противень.
  9. Коржики смазать молоком, присыпать сахаром.
  10. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.

А если вы любите вкусное печенье, рекомендуем приготовить мягкое и нежное печенье на сметане. Такие сладости готовятся просто элементарно, а получаются очень вкусными.

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#Печенье #Выпечка #Готовим дома