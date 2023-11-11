Вкусно, как в детстве: молочные коржики за 15 минут

Коржики по этому рецепту получаются мягкими и нежными

Многие помнят с детства не только пышные ванильные булочки, но и молочные коржики. Некоторые любили их пробовать на ночь с молоком, у кого-то печенье продавали в школе.

Коржики получаются ароматные, сладкие, в меру рассыпчатые. А рецептом вкусности с нами поделились на портале "Українська ґаздиня".

Как приготовить молочные коржики

Ингредиенты:

масло сливочное — 100 г;

сахар — 200 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

молоко – 100 мл;

мука — 450 г;

½ ч.л. сода + уксус;

Способ приготовления:

Масло комнатной температуры взбить миксером до белого цвета. Добавить сахар и ванильный сахар, взбить. Добавить куриное яйцо, взбить. Влить молоко комнатной температуры, взбить. Погасить соду уксусом, добавить в тесто. Просеять муку, замесить мягкое эластичное тесто. Тесто раскатать в пласт толщиной не менее 0,5 см. Стаканом вырезать круглые коржики, выложить на застеленный пергаментом противень. Коржики смазать молоком, присыпать сахаром. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.

А если вы любите вкусное печенье, рекомендуем приготовить мягкое и нежное печенье на сметане. Такие сладости готовятся просто элементарно, а получаются очень вкусными.