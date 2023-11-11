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Делайте сразу двойную порцию: рулетики с колбасой за считанные минуты

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Такую закуску можно подать даже к праздничному столу
Такую закуску можно подать даже к праздничному столу. Фото babusyni-retsepty.com.ua

Очень вкусная закуска, которая улетает со стола молниеносно

На завтрак можно приготовить множество разных блюд – яичницу в хлебе, тыквенную кашу или творожную запеканку. Еще одним простым и быстрым в приготовлении вариантом можно считать рулетики с колбасой и сыром.

Они также будут отлично выглядеть на праздничном столе в качестве закуски. А рецептом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".

Как приготовить рулетики в лаваше с колбасой и сыром

Ингредиенты:

  • лаваш;
  • твердый сыр;
  • колбаса;
  • черный перец;
  • укроп;
  • майонез;
  • подсолнечное масло.

Способ приготовления:

  1. Сыр и колбасу натереть на большой терке, смешать в миске, добавить майонез.
  2. Посолить, поперчить, перемешать.
  3. Укроп мелко нарезать, добавить к смеси.
  4. На лист лаваша выложить начинку, свернуть его в рулет.
  5. Разрезать рулет на несколько маленьких рулетиков и обжарить на сковороде до золотистости.

А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем приготовить салат с колбасой и сыром. Он съедается до последней крошки и никогда не надоедает.

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#Колбаса #Закуска #Лаваш #Рулетики