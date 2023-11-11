Делайте сразу двойную порцию: рулетики с колбасой за считанные минуты
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Очень вкусная закуска, которая улетает со стола молниеносно
На завтрак можно приготовить множество разных блюд – яичницу в хлебе, тыквенную кашу или творожную запеканку. Еще одним простым и быстрым в приготовлении вариантом можно считать рулетики с колбасой и сыром.
Они также будут отлично выглядеть на праздничном столе в качестве закуски. А рецептом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".
Как приготовить рулетики в лаваше с колбасой и сыром
Ингредиенты:
- лаваш;
- твердый сыр;
- колбаса;
- черный перец;
- укроп;
- майонез;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Сыр и колбасу натереть на большой терке, смешать в миске, добавить майонез.
- Посолить, поперчить, перемешать.
- Укроп мелко нарезать, добавить к смеси.
- На лист лаваша выложить начинку, свернуть его в рулет.
- Разрезать рулет на несколько маленьких рулетиков и обжарить на сковороде до золотистости.
А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем приготовить салат с колбасой и сыром. Он съедается до последней крошки и никогда не надоедает.