Делайте сразу двойную порцию: рулетики с колбасой за считанные минуты

Очень вкусная закуска, которая улетает со стола молниеносно

На завтрак можно приготовить множество разных блюд – яичницу в хлебе, тыквенную кашу или творожную запеканку. Еще одним простым и быстрым в приготовлении вариантом можно считать рулетики с колбасой и сыром.

Они также будут отлично выглядеть на праздничном столе в качестве закуски. А рецептом с нами поделились на портале "Бабушкины рецепты".

Как приготовить рулетики в лаваше с колбасой и сыром

Ингредиенты:

лаваш;

твердый сыр;

колбаса;

черный перец;

укроп;

майонез;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Сыр и колбасу натереть на большой терке, смешать в миске, добавить майонез. Посолить, поперчить, перемешать. Укроп мелко нарезать, добавить к смеси. На лист лаваша выложить начинку, свернуть его в рулет. Разрезать рулет на несколько маленьких рулетиков и обжарить на сковороде до золотистости.

А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем приготовить салат с колбасой и сыром. Он съедается до последней крошки и никогда не надоедает.