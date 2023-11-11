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Вы забудете об обычных голубцах: рецепт без мороки с капустой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Блюдо точно удивит гостей
Блюдо точно удивит гостей. Фото 24 канал

Приготовьте – других рецептов искать больше не будете

Мы рассказывали, как приготовить вкусную подливку для голубцов. Теперь предлагаем в целом взглянуть на это блюдо под другим углом.

В частности, заменить капусту другим овощем. Это гораздо более простой вариант блюда. Как приготовить голубцы в кабачках, рассказали на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

  • кабачки — 700 г;
  • лук – 2 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • томатный сок — 200 мл;
  • кипяток – 200 мл;
  • соль и сахар – по 1 ч.л;
  • фарш — 300 г;
  • рис — 100 г;
  • масло – 3 ст.л;
  • специи, зелень.

Способ приготовления:

  1. Лук режем кубиком. Морковь натираем на терке. Обжариваем их вместе в растительном масле до готовности.
  2. Рис промываем и заливаем крутым кипятком. Оставляем его в таком виде на 5 минут.
  3. Часть овощей выкладываем из сковороды, охлаждаем. Остальные овощи заливаем томатным соком, добавляем соль и сахар. Все перемешиваем и тушим.
  4. Кабачки нарезаем на слайсы овощечисткой. Солим их и оставляем на 5 минут в сите, чтобы стекала жидкость.
  5. Обрезки кабачков мелко крошим и смешиваем с фаршем. В фарш добавляем рис, овощи и специи, а также соль, ароматные травы и зелень.
  6. На каждый кабачковый слайс выкладываем фарш. Заворачиваем все в рулетики.
  7. Укладываем их в глубокую сковороду, заливаем овощами с томатом. Добавляем соль и смесь перцев, вливаем воду.
  8. Тушим под крышкой на небольшом огне в течение 45 минут. Затем оставляем под крышкой на 15 минут.

Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали о хитрости, которая поможет приготовить голубцы вкуснее.

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#Рецепт #Кабачки #Голубцы #Піст