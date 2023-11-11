Вы забудете об обычных голубцах: рецепт без мороки с капустой
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Приготовьте – других рецептов искать больше не будете
Мы рассказывали, как приготовить вкусную подливку для голубцов. Теперь предлагаем в целом взглянуть на это блюдо под другим углом.
В частности, заменить капусту другим овощем. Это гораздо более простой вариант блюда. Как приготовить голубцы в кабачках, рассказали на портале "Простые рецепты".
Ингредиенты:
- кабачки — 700 г;
- лук – 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- томатный сок — 200 мл;
- кипяток – 200 мл;
- соль и сахар – по 1 ч.л;
- фарш — 300 г;
- рис — 100 г;
- масло – 3 ст.л;
- специи, зелень.
Способ приготовления:
- Лук режем кубиком. Морковь натираем на терке. Обжариваем их вместе в растительном масле до готовности.
- Рис промываем и заливаем крутым кипятком. Оставляем его в таком виде на 5 минут.
- Часть овощей выкладываем из сковороды, охлаждаем. Остальные овощи заливаем томатным соком, добавляем соль и сахар. Все перемешиваем и тушим.
- Кабачки нарезаем на слайсы овощечисткой. Солим их и оставляем на 5 минут в сите, чтобы стекала жидкость.
- Обрезки кабачков мелко крошим и смешиваем с фаршем. В фарш добавляем рис, овощи и специи, а также соль, ароматные травы и зелень.
- На каждый кабачковый слайс выкладываем фарш. Заворачиваем все в рулетики.
- Укладываем их в глубокую сковороду, заливаем овощами с томатом. Добавляем соль и смесь перцев, вливаем воду.
- Тушим под крышкой на небольшом огне в течение 45 минут. Затем оставляем под крышкой на 15 минут.
Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали о хитрости, которая поможет приготовить голубцы вкуснее.