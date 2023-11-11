Вы забудете об обычных голубцах: рецепт без мороки с капустой

Приготовьте – других рецептов искать больше не будете

Мы рассказывали, как приготовить вкусную подливку для голубцов. Теперь предлагаем в целом взглянуть на это блюдо под другим углом.

В частности, заменить капусту другим овощем. Это гораздо более простой вариант блюда. Как приготовить голубцы в кабачках, рассказали на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

кабачки — 700 г;

лук – 2 шт;

морковь — 1 шт;

томатный сок — 200 мл;

кипяток – 200 мл;

соль и сахар – по 1 ч.л;

фарш — 300 г;

рис — 100 г;

масло – 3 ст.л;

специи, зелень.

Способ приготовления:

Лук режем кубиком. Морковь натираем на терке. Обжариваем их вместе в растительном масле до готовности. Рис промываем и заливаем крутым кипятком. Оставляем его в таком виде на 5 минут. Часть овощей выкладываем из сковороды, охлаждаем. Остальные овощи заливаем томатным соком, добавляем соль и сахар. Все перемешиваем и тушим. Кабачки нарезаем на слайсы овощечисткой. Солим их и оставляем на 5 минут в сите, чтобы стекала жидкость. Обрезки кабачков мелко крошим и смешиваем с фаршем. В фарш добавляем рис, овощи и специи, а также соль, ароматные травы и зелень. На каждый кабачковый слайс выкладываем фарш. Заворачиваем все в рулетики. Укладываем их в глубокую сковороду, заливаем овощами с томатом. Добавляем соль и смесь перцев, вливаем воду. Тушим под крышкой на небольшом огне в течение 45 минут. Затем оставляем под крышкой на 15 минут.

Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали о хитрости, которая поможет приготовить голубцы вкуснее.