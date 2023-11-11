Фантастически тонкие блины "три стакана": самый простой рецепт теста
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Такие блинчики можно есть как самостоятельно, так и в качестве начинки
Блинчики – это такое же популярное блюдо, как и жареные пирожки. Есть множество рецептов и все они заслуживают внимания. Предлагаем попробовать один из них.
Как приготовить тонкие блины на молоке и жирных сливках, рассказали на портале "Школа Жизни". Они получаются не только вкусными, но и очень сытными.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар – 2 ст.
- ванилин — 1 шт.;
- соль — 0.5 ч. л.;
- молоко – 1.5% 300 мл;
- мука — 200 гр.;
- сливки 32% — 300 мл;
- подсолнечное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Взбиваем куриные яйца с сахаром и солью. К массе добавляем жирные сливки и продолжаем взбивать венчиком.
- До массы просеиваем муку и всыпаем в тесто. Перемешиваем все до однородной смеси.
- По желанию можно добавить совсем чуть-чуть ванилина. Постепенно вливаем молоко и продолжаем замешивать тесто.
- Разогреваем сковороду очень сильно. Обязательно смазываем дно растительным маслом.
- Вливаем половник теста на сковороду. Наклоняя ее круговыми движениями, распределяем по всей поверхности.
- Обжариваем блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Они быстро готовятся, поэтому важно следить, чтобы не подгорели.
Блинчики получаются вкусными, подавать их на стол вкуснее всего горячими. Можно заворачивать в них начинку или просто подавать со сладкими соусами, такими как ароматное варенье или домашнее сгущенку.