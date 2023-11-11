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Фантастически тонкие блины "три стакана": самый простой рецепт теста

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Тесто готовится очень просто
Тесто готовится очень просто. Фото reddit.com

Такие блинчики можно есть как самостоятельно, так и в качестве начинки

Блинчики – это такое же популярное блюдо, как и жареные пирожки. Есть множество рецептов и все они заслуживают внимания. Предлагаем попробовать один из них.

Как приготовить тонкие блины на молоке и жирных сливках, рассказали на портале "Школа Жизни". Они получаются не только вкусными, но и очень сытными.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар – 2 ст.
  • ванилин — 1 шт.;
  • соль — 0.5 ч. л.;
  • молоко – 1.5% 300 мл;
  • мука — 200 гр.;
  • сливки 32% — 300 мл;
  • подсолнечное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Взбиваем куриные яйца с сахаром и солью. К массе добавляем жирные сливки и продолжаем взбивать венчиком.
  2. До массы просеиваем муку и всыпаем в тесто. Перемешиваем все до однородной смеси.
  3. По желанию можно добавить совсем чуть-чуть ванилина. Постепенно вливаем молоко и продолжаем замешивать тесто.
  4. Разогреваем сковороду очень сильно. Обязательно смазываем дно растительным маслом.
  5. Вливаем половник теста на сковороду. Наклоняя ее круговыми движениями, распределяем по всей поверхности.
  6. Обжариваем блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Они быстро готовятся, поэтому важно следить, чтобы не подгорели.

Блинчики получаются вкусными, подавать их на стол вкуснее всего горячими. Можно заворачивать в них начинку или просто подавать со сладкими соусами, такими как ароматное варенье или домашнее сгущенку.

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#Рецепт #Тесто #Блины