Не только каша и пирог: потрясающее блюдо из полкило тыквы и творога

Попробуйте — это невероятно вкусно

Тыква — золотая королева осени. Из этого полезного и вкусного овоща можно приготовить невероятное количество потрясающих блюд — от крем-супа до фантастической выпечки.

Однако многие любят есть тыкву, приготовив из нее запеканку. А если добавить в блюдо творог, оно получится еще вкуснее и полезнее. Тыквенно-творожная запеканка по рецепту Foodoboza – это очень полезное и интересное на вкус блюдо. Попробуйте — и вы будете готовить тыкву именно таким образом.

Как приготовить тыквенно-творожную запеканку

Ингредиенты:

творог — 450 г;

тыква — 450-500 г;

яйца — 5 шт.;

сахар — 200 г;

крахмал — 2 ст. л.;

сметана — 100 г;

цедра апельсина — 1 шт.

Способ приготовления:

Творог смешиваем со 100 грамм сахара, туда же вбиваем 2 яйца, добавляем 1 ложку крахмала и все взбиваем блендером. Тыкву запеките в духовке и измельчить ее до состояния пюре. Добавьте 70 грамм сахара, 2 яйца, ложку крахмала и натертую на мелкую терку апельсиновую цедру. Все взбейте блендером. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. На середину формы ложкой выкладываем сырную массу, сверху — тыквенную. Продолжаем, пока форма не заполнится. Сверху смазываем тыквенной массой и отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. Для приготовления заливки смешиваем 100 грамм печеной тыквы со сметаной. Добавляем 1 яйцо, 20 грамм сахара. Все взбиваем блендером. Заливку распределяем по поверхности готовой запеканки и отправляем в духовку еще на 10 минут.

Тыквенно-творожную запеканку подаем с необычным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.