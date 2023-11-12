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Не только каша и пирог: потрясающее блюдо из полкило тыквы и творога

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусная и полезная запеканка получится только так
Вкусная и полезная запеканка получится только так. Фото cookpad.com

Попробуйте — это невероятно вкусно

Тыква — золотая королева осени. Из этого полезного и вкусного овоща можно приготовить невероятное количество потрясающих блюд — от крем-супа до фантастической выпечки.

Однако многие любят есть тыкву, приготовив из нее запеканку. А если добавить в блюдо творог, оно получится еще вкуснее и полезнее. Тыквенно-творожная запеканка по рецепту Foodoboza – это очень полезное и интересное на вкус блюдо. Попробуйте — и вы будете готовить тыкву именно таким образом.

Как приготовить тыквенно-творожную запеканку

Ингредиенты:

  • творог — 450 г;
  • тыква — 450-500 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • сметана — 100 г;
  • цедра апельсина — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Творог смешиваем со 100 грамм сахара, туда же вбиваем 2 яйца, добавляем 1 ложку крахмала и все взбиваем блендером.
  2. Тыкву запеките в духовке и измельчить ее до состояния пюре. Добавьте 70 грамм сахара, 2 яйца, ложку крахмала и натертую на мелкую терку апельсиновую цедру. Все взбейте блендером.
  3. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом.
  4. На середину формы ложкой выкладываем сырную массу, сверху — тыквенную. Продолжаем, пока форма не заполнится. Сверху смазываем тыквенной массой и отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
  5. Для приготовления заливки смешиваем 100 грамм печеной тыквы со сметаной. Добавляем 1 яйцо, 20 грамм сахара. Все взбиваем блендером.
  6. Заливку распределяем по поверхности готовой запеканки и отправляем в духовку еще на 10 минут.

Тыквенно-творожную запеканку подаем с необычным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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