Не только каша и пирог: потрясающее блюдо из полкило тыквы и творога
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Попробуйте — это невероятно вкусно
Тыква — золотая королева осени. Из этого полезного и вкусного овоща можно приготовить невероятное количество потрясающих блюд — от крем-супа до фантастической выпечки.
Однако многие любят есть тыкву, приготовив из нее запеканку. А если добавить в блюдо творог, оно получится еще вкуснее и полезнее. Тыквенно-творожная запеканка по рецепту Foodoboza – это очень полезное и интересное на вкус блюдо. Попробуйте — и вы будете готовить тыкву именно таким образом.
Как приготовить тыквенно-творожную запеканку
Ингредиенты:
- творог — 450 г;
- тыква — 450-500 г;
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 200 г;
- крахмал — 2 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- цедра апельсина — 1 шт.
Способ приготовления:
- Творог смешиваем со 100 грамм сахара, туда же вбиваем 2 яйца, добавляем 1 ложку крахмала и все взбиваем блендером.
- Тыкву запеките в духовке и измельчить ее до состояния пюре. Добавьте 70 грамм сахара, 2 яйца, ложку крахмала и натертую на мелкую терку апельсиновую цедру. Все взбейте блендером.
- Форму для запекания застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом.
- На середину формы ложкой выкладываем сырную массу, сверху — тыквенную. Продолжаем, пока форма не заполнится. Сверху смазываем тыквенной массой и отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
- Для приготовления заливки смешиваем 100 грамм печеной тыквы со сметаной. Добавляем 1 яйцо, 20 грамм сахара. Все взбиваем блендером.
- Заливку распределяем по поверхности готовой запеканки и отправляем в духовку еще на 10 минут.
Тыквенно-творожную запеканку подаем с необычным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.