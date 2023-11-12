Всего два ингредиента - и пирожки готовы: завтрак, который удивит всех

Отличный вариант, если осталось картофельное пюре

Все мы любим позавтракать сытно и вкусно. А если еще приготовление первого приема пищи занимает минимум времени и продуктов — цены такому рецепту нет. Один из быстрых и удобных вариантов — жареные пирожки.

А что, если нет сил и времени возиться с тестом? Тогда можно приготовить необычные пирожки из картофельного пюре по рецепту "Фокуса". Мы будем отваривать картофель и пюрировать, но можно использовать и оставшееся после ужина пюре. Попробуйте — и этот рецепт станет хитом ваших завтраков и перекусов.

Как приготовить картофельные пирожки

Ингредиенты:

картофель — 500 гр;

крахмал — 80 гр;

сыр — по желанию.

Способ приготовления:

Картофель отварите в подсоленной воде до готовности и сделайте из него пюре. Посолите, добавьте крахмал, все тщательно перемешайте и замесите тесто. Получившееся тесто разделить тесто на 9-10 кусочков и сформируйте из них пирожки. При желании в центр каждого пирожка положите немного сыра, заверните и защипните. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите пирожки и обжарьте их в течении 5-7 минут с обеих сторон до румяной корочки. Если не хочется жареных пирожков, можно их отправить на 15 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

А вот если надоели пирожки, можно приготовить ленивый рецепт пирога с капустой по рецепту "Телеграфа". Для его приготовления вам даже не придется включать сковороду.