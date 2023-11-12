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Всего два ингредиента - и пирожки готовы: завтрак, который удивит всех

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Самый простой рецепт невероятно вкусных пирожков
Самый простой рецепт невероятно вкусных пирожков. Фото focus.ua

Отличный вариант, если осталось картофельное пюре

Все мы любим позавтракать сытно и вкусно. А если еще приготовление первого приема пищи занимает минимум времени и продуктов — цены такому рецепту нет. Один из быстрых и удобных вариантов — жареные пирожки.

А что, если нет сил и времени возиться с тестом? Тогда можно приготовить необычные пирожки из картофельного пюре по рецепту "Фокуса". Мы будем отваривать картофель и пюрировать, но можно использовать и оставшееся после ужина пюре. Попробуйте — и этот рецепт станет хитом ваших завтраков и перекусов.

Как приготовить картофельные пирожки

Ингредиенты:

  • картофель — 500 гр;
  • крахмал — 80 гр;
  • сыр — по желанию.

Способ приготовления:

  1. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности и сделайте из него пюре. Посолите, добавьте крахмал, все тщательно перемешайте и замесите тесто.
  2. Получившееся тесто разделить тесто на 9-10 кусочков и сформируйте из них пирожки. При желании в центр каждого пирожка положите немного сыра, заверните и защипните.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите пирожки и обжарьте их в течении 5-7 минут с обеих сторон до румяной корочки.
  4. Если не хочется жареных пирожков, можно их отправить на 15 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

А вот если надоели пирожки, можно приготовить ленивый рецепт пирога с капустой по рецепту "Телеграфа". Для его приготовления вам даже не придется включать сковороду.

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