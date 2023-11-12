Для бутербродов по этому рецепту в вашем холодильнике всегда будет баночка сардин

Отличная альтернатива обычным бутербродам

Сложно представить нашу жизнь без самых разнообразных намазок. Они способы утолить голод и украсить любой праздничный стол.

Сегодня мы приготовим невероятную намазку с сардинами, яйцами и луком по рецепту cook_with_me_at_home. Несмотря на простоту приготовления, бутерброды с такой намазкой разлетятся вмиг.

Как приготовить бутерброды с намазкой из сардин

Ингредиенты:

сардины – 1 банка;

лук-шалот (можно использовать репчатый) – 1/2 шт.;

яйца вареные – 3 шт.;

сыр – 50 г;

майонез – 1 ст. л.;

специи (соль, перец) – по вкусу;

багет/батон;

чеснок – 1 зубчик;

листья салата, огурец – для подачи.

Способ приготовления:

Из сардин в отдельную посуду слейте жидкость (не выливайте, она нам еще пригодится). Саму сардину разомните вилкой до однородного состояния. Вареные яйца очистите, отделите белок от желтка. Белок натрите на мелкой терке, добавьте к рыбе. Туда же отправьте натертый мелко сыр и мелко порезанный лук. В полученную массу отправьте специи, майонез и перемешайте до однородности. При необходимости для нужной густоты добавляем несколько ложек жидкости из сардины. Багет порежьте на ломтики и обжарьте с двух сторон на небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки. Каждый ломтик натрите с одной стороны чесноком. На натертую чесноком поверхность ломтика накладываем рыбную смесь, сверху украшаем кружочками огурца и мелко натертым желтком. Выкладываем на тарелку с салатом и подаем.

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