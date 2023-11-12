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Для бутербродов по этому рецепту в вашем холодильнике всегда будет баночка сардин

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Не только вкусная, но и полезная намазка
Не только вкусная, но и полезная намазка. Фото cookpad.com

Отличная альтернатива обычным бутербродам

Сложно представить нашу жизнь без самых разнообразных намазок. Они способы утолить голод и украсить любой праздничный стол.

Сегодня мы приготовим невероятную намазку с сардинами, яйцами и луком по рецепту cook_with_me_at_home. Несмотря на простоту приготовления, бутерброды с такой намазкой разлетятся вмиг.

Как приготовить бутерброды с намазкой из сардин

Ингредиенты:

  • сардины – 1 банка;
  • лук-шалот (можно использовать репчатый) – 1/2 шт.;
  • яйца вареные – 3 шт.;
  • сыр – 50 г;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • специи (соль, перец) – по вкусу;
  • багет/батон;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • листья салата, огурец – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Из сардин в отдельную посуду слейте жидкость (не выливайте, она нам еще пригодится). Саму сардину разомните вилкой до однородного состояния.
  2. Вареные яйца очистите, отделите белок от желтка. Белок натрите на мелкой терке, добавьте к рыбе. Туда же отправьте натертый мелко сыр и мелко порезанный лук.
  3. В полученную массу отправьте специи, майонез и перемешайте до однородности. При необходимости для нужной густоты добавляем несколько ложек жидкости из сардины.
  4. Багет порежьте на ломтики и обжарьте с двух сторон на небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки. Каждый ломтик натрите с одной стороны чесноком.
  5. На натертую чесноком поверхность ломтика накладываем рыбную смесь, сверху украшаем кружочками огурца и мелко натертым желтком. Выкладываем на тарелку с салатом и подаем.

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Теги:
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