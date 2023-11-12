Для бутербродов по этому рецепту в вашем холодильнике всегда будет баночка сардин
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Отличная альтернатива обычным бутербродам
Сложно представить нашу жизнь без самых разнообразных намазок. Они способы утолить голод и украсить любой праздничный стол.
Сегодня мы приготовим невероятную намазку с сардинами, яйцами и луком по рецепту cook_with_me_at_home. Несмотря на простоту приготовления, бутерброды с такой намазкой разлетятся вмиг.
Как приготовить бутерброды с намазкой из сардин
Ингредиенты:
- сардины – 1 банка;
- лук-шалот (можно использовать репчатый) – 1/2 шт.;
- яйца вареные – 3 шт.;
- сыр – 50 г;
- майонез – 1 ст. л.;
- специи (соль, перец) – по вкусу;
- багет/батон;
- чеснок – 1 зубчик;
- листья салата, огурец – для подачи.
Способ приготовления:
- Из сардин в отдельную посуду слейте жидкость (не выливайте, она нам еще пригодится). Саму сардину разомните вилкой до однородного состояния.
- Вареные яйца очистите, отделите белок от желтка. Белок натрите на мелкой терке, добавьте к рыбе. Туда же отправьте натертый мелко сыр и мелко порезанный лук.
- В полученную массу отправьте специи, майонез и перемешайте до однородности. При необходимости для нужной густоты добавляем несколько ложек жидкости из сардины.
- Багет порежьте на ломтики и обжарьте с двух сторон на небольшом количестве растительного масла до золотистой корочки. Каждый ломтик натрите с одной стороны чесноком.
- На натертую чесноком поверхность ломтика накладываем рыбную смесь, сверху украшаем кружочками огурца и мелко натертым желтком. Выкладываем на тарелку с салатом и подаем.
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