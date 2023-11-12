Эти котлетки растают во рту: весь секрет в начинке

На обычные котлеты больше не посмотрите

Мы очень любим ароматные и сочные котлеты. Обычно это блюдо готовится из фарша, яиц, лука, чеснока и хлеба (муки). Но опытные кулинары придумывают рецепты, чтобы разнообразить блюдо.

Одним из таких рецептов вместе с Today и поделимся. Сегодня мы приготовим котлеты с начинкой. Гарантируем – таких необычных котлет вы еще не пробовали, и вряд ли попробуете даже в ближайшем ресторане.

Как приготовить котлеты с начинкой

Ингредиенты

Для котлет:

500 г фарша;

1 луковица;

1 яйцо;

200 мл молока;

2 ст. л. муки;

2 зубчика чеснока;

3 ст. л. панировочных сухарей;

соль;

1 ч. л. имбиря;

1 ч. л. мускатный орех.

Для начинки:

плавленый сырок

50 г сливочного масла;

пучок укропа;

копченая паприка.

Способ приготовления:

Плавленый сырок разминаем вилкой вместе со сливочным маслом, мелко нарезанным укропом и копченой паприкой. Мелко нарезаем лук, смешиваем его с фаршем. Туда же отправляем яйцо, панировочные сухари, имбирь, мускатный орех и соль. Все тщательно перемешиваем. В фарш также добавляем молоко, пропущенный через пресс чеснок. Все снова тщательно перемешиваем. Из полученного фарша формируем лепешки. В центр каждого выкладываем начинку и закрепляем края. Котлеты обваливаем в муке и жарим на разогретой с растительным маслом сковороде по 5-7 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

А если дома не оказалось фарша, можно приготовить постные котлеты из перловки по рецепту "Телеграфа". Подмены не заметят даже мясоеды.