Эти котлетки растают во рту: весь секрет в начинке
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На обычные котлеты больше не посмотрите
Мы очень любим ароматные и сочные котлеты. Обычно это блюдо готовится из фарша, яиц, лука, чеснока и хлеба (муки). Но опытные кулинары придумывают рецепты, чтобы разнообразить блюдо.
Одним из таких рецептов вместе с Today и поделимся. Сегодня мы приготовим котлеты с начинкой. Гарантируем – таких необычных котлет вы еще не пробовали, и вряд ли попробуете даже в ближайшем ресторане.
Как приготовить котлеты с начинкой
Ингредиенты
Для котлет:
- 500 г фарша;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- 200 мл молока;
- 2 ст. л. муки;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 ст. л. панировочных сухарей;
- соль;
- 1 ч. л. имбиря;
- 1 ч. л. мускатный орех.
Для начинки:
- плавленый сырок
- 50 г сливочного масла;
- пучок укропа;
- копченая паприка.
Способ приготовления:
- Плавленый сырок разминаем вилкой вместе со сливочным маслом, мелко нарезанным укропом и копченой паприкой.
- Мелко нарезаем лук, смешиваем его с фаршем. Туда же отправляем яйцо, панировочные сухари, имбирь, мускатный орех и соль. Все тщательно перемешиваем.
- В фарш также добавляем молоко, пропущенный через пресс чеснок. Все снова тщательно перемешиваем.
- Из полученного фарша формируем лепешки. В центр каждого выкладываем начинку и закрепляем края.
- Котлеты обваливаем в муке и жарим на разогретой с растительным маслом сковороде по 5-7 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
А если дома не оказалось фарша, можно приготовить постные котлеты из перловки по рецепту "Телеграфа". Подмены не заметят даже мясоеды.