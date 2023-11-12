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Эти котлетки растают во рту: весь секрет в начинке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие котлеты не найдете и в ресторане
Такие котлеты не найдете и в ресторане. Фото lifestyle.today.ua

На обычные котлеты больше не посмотрите

Мы очень любим ароматные и сочные котлеты. Обычно это блюдо готовится из фарша, яиц, лука, чеснока и хлеба (муки). Но опытные кулинары придумывают рецепты, чтобы разнообразить блюдо.

Одним из таких рецептов вместе с Today и поделимся. Сегодня мы приготовим котлеты с начинкой. Гарантируем – таких необычных котлет вы еще не пробовали, и вряд ли попробуете даже в ближайшем ресторане.

Как приготовить котлеты с начинкой

Ингредиенты

Для котлет:

  • 500 г фарша;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 200 мл молока;
  • 2 ст. л. муки;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. панировочных сухарей;
  • соль;
  • 1 ч. л. имбиря;
  • 1 ч. л. мускатный орех.

Для начинки:

  • плавленый сырок
  • 50 г сливочного масла;
  • пучок укропа;
  • копченая паприка.

Способ приготовления:

  1. Плавленый сырок разминаем вилкой вместе со сливочным маслом, мелко нарезанным укропом и копченой паприкой.
  2. Мелко нарезаем лук, смешиваем его с фаршем. Туда же отправляем яйцо, панировочные сухари, имбирь, мускатный орех и соль. Все тщательно перемешиваем.
  3. В фарш также добавляем молоко, пропущенный через пресс чеснок. Все снова тщательно перемешиваем.
  4. Из полученного фарша формируем лепешки. В центр каждого выкладываем начинку и закрепляем края.
  5. Котлеты обваливаем в муке и жарим на разогретой с растительным маслом сковороде по 5-7 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

А если дома не оказалось фарша, можно приготовить постные котлеты из перловки по рецепту "Телеграфа". Подмены не заметят даже мясоеды.

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