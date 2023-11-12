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Так тыкву еще не готовили: просто смешайте со свеклой - и получите необычный салат

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат получится не только вкусным и необычным, но и полезным
Салат получится не только вкусным и необычным, но и полезным. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Вы не сможете остановиться, пока не съедите весь салат!

Из тыквы можно приготовить невероятное количество блюд – от крема-супа до разнообразной выпечки. А сегодня мы приготовим совсем необычное блюдо – салат с тыквой.

Такое необычное блюдо от "Школи життя" сначала удивит ваших близких, а затем покорит своим необычным вкусом. Идеальное сочетание тыквы с другими ингредиентами не оставит вас безразличным!

Как приготовить салат с тыквой

Ингредиенты:

  • сладкая тыква;
  • сахарная свекла;
  • маринованные огурцы;
  • специи (сушеный чеснок, острый перец, паприка);
  • соль;
  • твердый сыр;
  • зелень (листья салата, перья зеленого лука);
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очищаем от кожуры и семян. Мякоть нарезаем на кубики небольшого размера.
  2. На сковороде разогреваем растительное масло, добавляем тыкву и обжариваем на умеренном огне 5-7 минут до мягкости и румяной корочки. Отправляем в салатник.
  3. Свеклу чистим, нарезаем на небольшие кубики. Обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 10-15 минут на умеренном огне до мягкости.
  4. Соленые огурцы нарезаем небольшими кубиками, зелень режем мелко, сыр натираем. Все отправляем в салатник.
  5. Блюдо солим, добавляем специи, заправляем небольшим количеством растительного масла.
  6. К блюду по желанию добавляем грецкие орехи, кунжут, листья рукколы или шпинат и в теплом виде подаем на стол.

А если осталась тыква, предлагаем приготовить кексы по рецепту "Телеграфа". Вам обязательно понравится!

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