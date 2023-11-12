Так тыкву еще не готовили: просто смешайте со свеклой - и получите необычный салат
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Вы не сможете остановиться, пока не съедите весь салат!
Из тыквы можно приготовить невероятное количество блюд – от крема-супа до разнообразной выпечки. А сегодня мы приготовим совсем необычное блюдо – салат с тыквой.
Такое необычное блюдо от "Школи життя" сначала удивит ваших близких, а затем покорит своим необычным вкусом. Идеальное сочетание тыквы с другими ингредиентами не оставит вас безразличным!
Как приготовить салат с тыквой
Ингредиенты:
- сладкая тыква;
- сахарная свекла;
- маринованные огурцы;
- специи (сушеный чеснок, острый перец, паприка);
- соль;
- твердый сыр;
- зелень (листья салата, перья зеленого лука);
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Тыкву очищаем от кожуры и семян. Мякоть нарезаем на кубики небольшого размера.
- На сковороде разогреваем растительное масло, добавляем тыкву и обжариваем на умеренном огне 5-7 минут до мягкости и румяной корочки. Отправляем в салатник.
- Свеклу чистим, нарезаем на небольшие кубики. Обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом в течение 10-15 минут на умеренном огне до мягкости.
- Соленые огурцы нарезаем небольшими кубиками, зелень режем мелко, сыр натираем. Все отправляем в салатник.
- Блюдо солим, добавляем специи, заправляем небольшим количеством растительного масла.
- К блюду по желанию добавляем грецкие орехи, кунжут, листья рукколы или шпинат и в теплом виде подаем на стол.
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