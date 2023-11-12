Самый вкусный способ приготовить перловую кашу: все продукты найдете в холодильнике

Рецепт изменит ваше мнение о перловке

Зря мы недооцениваем перловую крупу. Это не только ингредиент для необычных котлет, но и достаточно сытная каша.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим ее с мясом в горшочках. Это простое и вкусное блюдо изменит ваше представление о перловке. Этот отличный вариант для семейного обеда или ужина понравится абсолютно всем.

Как приготовить перловую кашу с мясом в горшочках

Ингредиенты на 3 порции:

мясо — 400 г;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

крупа перловая — 1 стакан;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

приправа к мясу — 10 г;

растительное масло — 40 мл;

вода — 600 мл;

соус соевый — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Мясо помойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте его до румяности на разогретой с растительным маслом сковороде. Лук и морковь почистите. Лук мелко порежьте, а морковь натрите на большой терке. Добавьте их в сковороду к мясу. Помешивая, жарьте все в течение 5 минут. Мясо с овощами разложите в три керамических горшка, сверху насыпьте промытую перловую крупу. Посолите, добавьте приправы, перец, налейте кипяченую воду и накройте крышечками. Горшочки отправьте в холодную духовку и запекайте при 200°C полтора часа.

Ранее мы рассказывали, как правильно варить перловку. Этот лайфхак вам точно пригодится.