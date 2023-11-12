Самый вкусный способ приготовить перловую кашу: все продукты найдете в холодильнике
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Рецепт изменит ваше мнение о перловке
Зря мы недооцениваем перловую крупу. Это не только ингредиент для необычных котлет, но и достаточно сытная каша.
Сегодня мы вместе с Shuba приготовим ее с мясом в горшочках. Это простое и вкусное блюдо изменит ваше представление о перловке. Этот отличный вариант для семейного обеда или ужина понравится абсолютно всем.
Как приготовить перловую кашу с мясом в горшочках
Ингредиенты на 3 порции:
- мясо — 400 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- крупа перловая — 1 стакан;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- приправа к мясу — 10 г;
- растительное масло — 40 мл;
- вода — 600 мл;
- соус соевый — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Мясо помойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте его до румяности на разогретой с растительным маслом сковороде.
- Лук и морковь почистите. Лук мелко порежьте, а морковь натрите на большой терке. Добавьте их в сковороду к мясу. Помешивая, жарьте все в течение 5 минут.
- Мясо с овощами разложите в три керамических горшка, сверху насыпьте промытую перловую крупу. Посолите, добавьте приправы, перец, налейте кипяченую воду и накройте крышечками.
- Горшочки отправьте в холодную духовку и запекайте при 200°C полтора часа.
Ранее мы рассказывали, как правильно варить перловку. Этот лайфхак вам точно пригодится.