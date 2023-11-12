"Наполеон" без крема, теста и возни с духовкой: хитрый рецепт "лакомства"

Все точно спросят рецепт

Сложно представить наш стол без разных закусок. И если вы пробовали уже фаршированные яйца "Мимоза", предлагаем попробовать еще один необычный рецепт.

Сегодня вместе с Shuba предлагаем приготовить капустный торт. Поскольку он состоит из капустных "коржей" и двух видов начинки, и по праву называется овощным "Наполеоном".

Как приготовить овощной "Наполеон"

Ингредиенты на 6 порций:

капуста белокочанная — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло — 60 мл;

сыр твердый — 50 г.

Для грибной начинки:

лук репчатый — 1 шт.;

шампиньоны — 400 г;

сметана 20% — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 30 мл.

Для яичной начинки:

яйца куриные — 4 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 30 мл.

Способ приготовления:

У капусты вырежьте кочерыжку. Кочан проварите в подсоленной воде, пока листья не станут мягкими. Затем отделите их друг от друга и срежьте утолщение. Для приготовления кляра 2 яйца размешайте с мукой и солью до однородной массы. Капустные листья окуните в кляр и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Для приготовления грибной начинки почистите лук, мелко нарежьте его и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Также прожарьте мелко нарезанные грибы, пока не испариться влага. Посолите их и поперчите. Для приготовления яичной начинки сварите вкрутую яйца, охладите, очистите и мелко нарежьте. Лук почистите, измельчите и обжарьте на растительном масле до румяности. Смешайте лук и яйца, поперчите, поперчите и перемешайте. Чтобы собрать торт, выкладывайте листья капусты на блюдо и смазывайте их поочередно грибной и яичной начинками. Сверху посыпьте тертым сыром.

Разнообразить "закусочное" меню просто с селедку под шубой в лаваше по рецепту "Телеграфа". Вы точно всех удивите таким блюдом.