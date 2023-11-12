"Наполеон" без крема, теста и возни с духовкой: хитрый рецепт "лакомства"
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Все точно спросят рецепт
Сложно представить наш стол без разных закусок. И если вы пробовали уже фаршированные яйца "Мимоза", предлагаем попробовать еще один необычный рецепт.
Сегодня вместе с Shuba предлагаем приготовить капустный торт. Поскольку он состоит из капустных "коржей" и двух видов начинки, и по праву называется овощным "Наполеоном".
Как приготовить овощной "Наполеон"
Ингредиенты на 6 порций:
- капуста белокочанная — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — 60 мл;
- сыр твердый — 50 г.
Для грибной начинки:
- лук репчатый — 1 шт.;
- шампиньоны — 400 г;
- сметана 20% — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло — 30 мл.
Для яичной начинки:
- яйца куриные — 4 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло — 30 мл.
Способ приготовления:
- У капусты вырежьте кочерыжку. Кочан проварите в подсоленной воде, пока листья не станут мягкими. Затем отделите их друг от друга и срежьте утолщение.
- Для приготовления кляра 2 яйца размешайте с мукой и солью до однородной массы. Капустные листья окуните в кляр и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
- Для приготовления грибной начинки почистите лук, мелко нарежьте его и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Также прожарьте мелко нарезанные грибы, пока не испариться влага. Посолите их и поперчите.
- Для приготовления яичной начинки сварите вкрутую яйца, охладите, очистите и мелко нарежьте. Лук почистите, измельчите и обжарьте на растительном масле до румяности. Смешайте лук и яйца, поперчите, поперчите и перемешайте.
- Чтобы собрать торт, выкладывайте листья капусты на блюдо и смазывайте их поочередно грибной и яичной начинками. Сверху посыпьте тертым сыром.
Разнообразить "закусочное" меню просто с селедку под шубой в лаваше по рецепту "Телеграфа". Вы точно всех удивите таким блюдом.