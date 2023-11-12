Сытный салат соберется из каждого холодильника: рецепт спросит даже мама
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Великолепная и очень простая закуска
Мы делились рецептом интересной закуски с томатами. Готовить салаты – это простое занятие, поскольку это блюдо очень классическое и простое. Часто кулинары готовят салаты "из того, что есть в холодильнике". Но есть и "золотые" сочетания. Такие, например, как мясо с корейской морковью, используемое в следующем салате.
Все ингредиенты следует постараться нарезать одинаковыми кусочками. Рецептом поделились на портале "Простые рецепты".
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.;
- Маринованные огурцы;
- Корейская морковь – 200 г;
- Сыр – 200 г;
- Кукуруза – 180 г;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Петрушка – пучок;
- Майонез.
Способ приготовления:
- Отвариваем в соленой воде куриное филе до готовности. Нарезаем несколько маринованных огурцов маленьким кубиком.
- Когда мясо немного остынет, измельчаем его. Смешиваем в салатнике с огурцами.
- На мелкой терке натираем сыр, выкладываем его в салатник к огурцам и курице.
- Добавляем в салат готовую морковь. При необходимости ее можно дополнительно нарезать, чтобы не было слишком длинных кусков. Пропускаем через пресс зубчик чеснока.
- Шинкуем мелко петрушку, выкладываем ее в салат вместе с кукурузой. Заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем.
Салат подается сразу после его заправки. Также мы делились интересным рецептом закуски из крабовых палочек.