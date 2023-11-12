Сытный салат соберется из каждого холодильника: рецепт спросит даже мама

Великолепная и очень простая закуска

Мы делились рецептом интересной закуски с томатами. Готовить салаты – это простое занятие, поскольку это блюдо очень классическое и простое. Часто кулинары готовят салаты "из того, что есть в холодильнике". Но есть и "золотые" сочетания. Такие, например, как мясо с корейской морковью, используемое в следующем салате.

Все ингредиенты следует постараться нарезать одинаковыми кусочками. Рецептом поделились на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.;

Маринованные огурцы;

Корейская морковь – 200 г;

Сыр – 200 г;

Кукуруза – 180 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Петрушка – пучок;

Майонез.

Способ приготовления:

Отвариваем в соленой воде куриное филе до готовности. Нарезаем несколько маринованных огурцов маленьким кубиком. Когда мясо немного остынет, измельчаем его. Смешиваем в салатнике с огурцами. На мелкой терке натираем сыр, выкладываем его в салатник к огурцам и курице. Добавляем в салат готовую морковь. При необходимости ее можно дополнительно нарезать, чтобы не было слишком длинных кусков. Пропускаем через пресс зубчик чеснока. Шинкуем мелко петрушку, выкладываем ее в салат вместе с кукурузой. Заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем.

Салат подается сразу после его заправки. Также мы делились интересным рецептом закуски из крабовых палочек.