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Сытный салат соберется из каждого холодильника: рецепт спросит даже мама

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо может заменить легкий ужин
Блюдо может заменить легкий ужин. Фото cookpad.com

Великолепная и очень простая закуска

Мы делились рецептом интересной закуски с томатами. Готовить салаты – это простое занятие, поскольку это блюдо очень классическое и простое. Часто кулинары готовят салаты "из того, что есть в холодильнике". Но есть и "золотые" сочетания. Такие, например, как мясо с корейской морковью, используемое в следующем салате.

Все ингредиенты следует постараться нарезать одинаковыми кусочками. Рецептом поделились на портале "Простые рецепты".

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.;
  • Маринованные огурцы;
  • Корейская морковь – 200 г;
  • Сыр – 200 г;
  • Кукуруза – 180 г;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Петрушка – пучок;
  • Майонез.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем в соленой воде куриное филе до готовности. Нарезаем несколько маринованных огурцов маленьким кубиком.
  2. Когда мясо немного остынет, измельчаем его. Смешиваем в салатнике с огурцами.
  3. На мелкой терке натираем сыр, выкладываем его в салатник к огурцам и курице.
  4. Добавляем в салат готовую морковь. При необходимости ее можно дополнительно нарезать, чтобы не было слишком длинных кусков. Пропускаем через пресс зубчик чеснока.
  5. Шинкуем мелко петрушку, выкладываем ее в салат вместе с кукурузой. Заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем.

Салат подается сразу после его заправки. Также мы делились интересным рецептом закуски из крабовых палочек.

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#Рецепт #Салат #Морковь #Закуска